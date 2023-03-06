17:17 (мск),
Сделано в России: новый сертификат качества для отечественных компаний
Доступные для российского бизнеса возможности и реальные кейсы господдержки.
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Теперь отечественные компании могут еще эффективнее продвигать свою продукцию с помощью добровольного сертификата «Сделано в России». Эту программу Российский экспортный центр (РЭЦ) разработал для решения задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Добровольный сертификат “Сделано в России” — это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под “зонтиком” странового бренда. В том числе это В2В-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое», — отметила Директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра Милана Подшивалова.
Получить помощь в продвижении могут отечественные производители любой несырьевой продукции.
Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов — партнеров системы добровольной сертификации «Сделано в России». Под этим брендом продвигаются четыре улучшенных свойства отечественной продукции: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность и надежность. Подать заявку на участие в программе можно здесь.
Некоторые компании уже воспользовались такой уникальной возможностью и перевели свой бизнес на новый уровень.
Отечественным производителям доступна государственная поддержка при выходе на международные рынки. Кроме того, производители и поставщики могут обратиться к экспертам для поиска иностранных клиентов и анализа зарубежного рынка.
Также экспортерам могут помочь в финансировании их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров.
А еще государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.
Нацпроект помогает индивидуальному предпринимателю и мурманскому экспортеру иван-чая, варенья и ягодных соусов Дмитрию Кальчуку выйти на международную электронную торговую площадку Lazada. На этом маркетплейсе ведут деятельность продавцы из Таиланда: здесь жители азиатской страны, увлеченные модой на здоровое питание и натуральные, экологически чистые продукты, охотно покупают товары для здоровья и иммунитета.
Ранее Дмитрий Кальчук при помощи регионального Центра поддержки экспорта принимал участие в международных продовольственных выставках, а также в программе обучения для бизнеса «Экспортный форсаж», чтобы расширить рынки продаж.
В связи с нарушениями цепочек поставок открываются новые рынки для российских предпринимателей. Сегодня как никогда хорошее время для начала работы на самом быстроразвивающемся рынке мира с его активным приростом населения и тотальной цифровизацией.
Еще один успешный кейс — тюменская инновационная защита бизнеса от киберугроз. Сканер уязвимости Findler тестирует сайты и порталы крупных компаний на уязвимость, предлагая варианты защиты.
«Уникальность разработки в том, что она позволяет просматривать по всему интернету данные, которые пересылают хакеры друг другу в различных открытых источниках: какие атаки они планируют, какие данные уже получили. Об угрозах мы можем оперативно оповещать заказчика», — отметил автор инновации и предприниматель Алексей Томилов.
Новое программное решение внедрили не только российские компании, но и предприятия из Узбекистана. Сейчас этот IT-продукт защищает уже более 5 тыс. онлайн-площадок, и ни одну из них злоумышленники не смогли взломать. В развитии сотрудничества с иностранными партнерами помогает поддержка нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Производителю спортивного оборудования из Смоленской области «Маори», начавшему работу под торговым названием Makewake, удалось наладить производство оригинальных вейк-парков в России и за рубежом. Так, в 2019 году компания открыла в Хиславичском районе единственный в Смоленской области вейк-парк. Кроме того, компания производит оборудование для вейкбординга и запустила свою линию одежды.
В новых экономических реалиях предприниматели быстро переориентировались на другую рыночную нишу. Сейчас «Маори» изготавливает изделия из пластика и сотрудничает с российским брендом AquaLocker, выпускающим влагостойкие шкафчики для раздевалок. Его продукцией укомплектовано около ста предприятий, санаториев и бассейнов в России и странах ближнего зарубежья.
Одна из наших главных задач — дать заказчику вейк-парк «под ключ», со всеми линиями автоматизации. Страны, с которыми мы работали, помимо России, — Чехия и Нидерланды. Мы впервые вышли на экспорт благодаря Центру поддержки экспорта в Смоленской области.
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Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.
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