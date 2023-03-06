Рынки ждут трактовки указа Путина о ценных бумагах

Ключевым событием ближайшего времени, которое определит рынок и курс валют, станет трактовка указа Путина «О дополнительных временных мерах, связанных с обращением ценных бумаг», который президент подписал перед выходными.
Указ вводит особый порядок для сделок с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта прошлого года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии.
Это, скорее, шаг навстречу в ответ на послабления Euroclear или, наоборот, новые ужесточения? Комментирует управляющий инвестфондом и автор телеграм-канала Profit Андрей Плотников:
— Первое, непонятен механизм подачи заявления, как это все будет действовать, то есть его нет, он отсутствует в целом, его нужно однозначно еще дожидаться. Второй тонкий момент, но его больше в плюс, наверное, я бы записал, это возможность обратного выкупа акций и ОФЗ, это хорошо для российских предприятий, компаний, экономики в целом.
— Но по вашим ощущениям, речь о шагах навстречу или, наоборот, речь о том, чтобы создать препятствия, не выпускать иностранцев с нашего рынка?
— Это риторический вопрос, на самом деле, здесь непонятно, кто может обогатиться. За то время, что были заморожены российские активы, многие иностранные акции выросли в цене. У меня много клиентов, которые сейчас сидят с замороженными активами, где очень хорошие плюсовые позиции. Что касается резидентов недружественных стран, которые покупали наши российские бумаги, акции, скажем, некоторые из них больше подросли, допустим, чем иностранные, некоторые еще больше в минус ушли.
— Действительно ли от трактовок этого указа будет зависеть курс, направление и основные векторы движения российского рынка?
— Я думаю, что 50 на 50, отчасти можно сказать, что да.
Агентство Bloomberg сообщило, что уязвимые экономики мира столкнулись с кризисом из-за нехватки доллара. Проблемы появились в Пакистане, Нигерии, Шри-Ланке. Аналитики издания рекомендуют инвесторам быть более бдительными при проверке уязвимости рисков по странам.