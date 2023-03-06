Главной комете 2024 года дали имя В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Главные новости к вечеру 6 марта
18:15 (мск), источник: BFM.ru

Рынки ждут трактовки указа Путина о ценных бумагах

Указ вводит особый порядок для сделок с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии. Действительно ли от трактовки этого указа будет зависеть курс и дальнейшие движения на российском рынке?

ЦБ: $ 75.4728   +0.01 € 80.2353   +0.19 ММВБ: $ 75.4450   -0.19 € 80.4675   +0.18
Источник: Reuters

Ключевым событием ближайшего времени, которое определит рынок и курс валют, станет трактовка указа Путина «О дополнительных временных мерах, связанных с обращением ценных бумаг», который президент подписал перед выходными.

Доллар от TradingView

Указ вводит особый порядок для сделок с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта прошлого года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии.

Это, скорее, шаг навстречу в ответ на послабления Euroclear или, наоборот, новые ужесточения? Комментирует управляющий инвестфондом и автор телеграм-канала Profit Андрей Плотников:

— Первое, непонятен механизм подачи заявления, как это все будет действовать, то есть его нет, он отсутствует в целом, его нужно однозначно еще дожидаться. Второй тонкий момент, но его больше в плюс, наверное, я бы записал, это возможность обратного выкупа акций и ОФЗ, это хорошо для российских предприятий, компаний, экономики в целом.

Третий момент: кто будет являться дружественной страной, недружественной, физическое, юридическое лицо? Нет критериев оценки абсолютно никакой, вряд ли кто-то сможет вообще трактовать адекватно и правильно этот документ, скорее всего, здесь нужно ожидать рекомендаций от правкомиссии, от ЦБ.

— Но по вашим ощущениям, речь о шагах навстречу или, наоборот, речь о том, чтобы создать препятствия, не выпускать иностранцев с нашего рынка?

— Это риторический вопрос, на самом деле, здесь непонятно, кто может обогатиться. За то время, что были заморожены российские активы, многие иностранные акции выросли в цене. У меня много клиентов, которые сейчас сидят с замороженными активами, где очень хорошие плюсовые позиции. Что касается резидентов недружественных стран, которые покупали наши российские бумаги, акции, скажем, некоторые из них больше подросли, допустим, чем иностранные, некоторые еще больше в минус ушли.

Здесь выгоднее, наверное, все-таки быстрее разблокировать, чтобы уже зафиксировать полученную прибыль и избавиться от этого кошмара финансового.

— Действительно ли от трактовок этого указа будет зависеть курс, направление и основные векторы движения российского рынка?

— Я думаю, что 50 на 50, отчасти можно сказать, что да.

Агентство Bloomberg сообщило, что уязвимые экономики мира столкнулись с кризисом из-за нехватки доллара. Проблемы появились в Пакистане, Нигерии, Шри-Ланке. Аналитики издания рекомендуют инвесторам быть более бдительными при проверке уязвимости рисков по странам.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как потребителю защитить свои права. Отвечают юристы
Как не навредить здоровью на работе. Практические советы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикавалюта