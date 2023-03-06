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19:43 (мск), источник: Известия

ЦБ продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие иностранной валюты

ЦБ продлил еще на полгода — до 9 сентября 2023-го — ограничения на снятие иностранной валюты. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ: $ 75.4728   +0.01 € 80.2353   +0.19 ММВБ: $ 75.4450   -0.19 € 80.4675   +0.18
Источник: AP 2022

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях», — говорится в заявлении.

Кроме того, для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Центробанк России ввел данный порядок операций с наличной валютой для физических лиц 9 марта 2022 года и после несколько раз продлевал его. Отмечалось, что граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует лимит, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В ноябре прошлого года сообщалось, что с февраля по сентябрь 2022 года объем кредитов и займов граждан в иностранной валюте составил 52 млрд рублей, что стало минимальным значением с 2015 года — начала ведения этой статистики.

Также 1 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности в стране.

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