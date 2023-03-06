ЦБ продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие иностранной валюты

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях», — говорится в заявлении.
Кроме того, для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Центробанк России ввел данный порядок операций с наличной валютой для физических лиц 9 марта 2022 года и после несколько раз продлевал его. Отмечалось, что граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует лимит, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
В ноябре прошлого года сообщалось, что с февраля по сентябрь 2022 года объем кредитов и займов граждан в иностранной валюте составил 52 млрд рублей, что стало минимальным значением с 2015 года — начала ведения этой статистики.
Также 1 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности в стране.