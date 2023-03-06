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21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Эстония призвала снизить потолок цен на российскую нефть

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза (ЕС) до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Его слова приводят Bloomberg.

Источник: Reuters

«Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду», — заявил глава МИД.

По его словам, подобная мера стала бы шагом «в правильном направлении». Министр также призвал страны ЕС «продолжать дружеское давление» на соседние с Россией государства. По его мнению, таким образом удастся добиться того, чтобы они не принимали участие в нарушениях антироссийского санкционного режима Евросоюза.

В феврале Рейнсалу призвал передать Украине миллион артиллерийских снарядов за полгода. Его предложение раскритиковал польский коллега Збигнев Рау, который заявил, что Евросоюз не успевает производить боеприпасы для Киева.

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