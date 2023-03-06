21:51 (мск), источник: Известия
ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 сентября
Банк России продлил ограничение на снятие наличной валюты для физлиц еще на полгода — до 9 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора 6 марта.
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Из сообщения следует, что если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который еще не успел воспользоваться такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, не превышающую $10 тыс., или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.
Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.
В ЦБ также отметили, что сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.
В пресс-службе добавили, что для банков на шесть месяцев продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Центробанк России ввел данный порядок операций с наличной валютой для физических лиц 9 марта 2022 года и после несколько раз продлевал его. Отмечалось, что граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует лимит, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Ранее, 1 марта 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности в стране.