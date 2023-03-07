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10:55 (мск), источник: Известия

Экономисты предрекли российскому ВВП спад на 1,15% в 2023 году

Российская экономика по итогам 2023 года снизится на 1,15%, следует из консенсус-прогноза «Известий» на основе оценок аналитиков банков, финансовых институтов и рейтинговых агентств.

Сокращение ВВП ожидается в основном вследствие снижения нефтегазового экспорта из-за антироссийских санкций, считает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. Прогнозируемое аналитиками повышение ключевой ставки ЦБ РФ также окажет давление на экономику.

Подкрепление придет со стороны оборонно-промышленного комплекса, металлургии, машиностроения и агропромышленности.

Экономику поддержат госрасходы, налаживание логистических и технологических цепочек с новыми партнерами, повышение доходов населения на фоне низкой безработицы.

В Минэкономразвития заявили, что росту поспособствуют внутренний спрос и развитие частной бизнес-инициативы.

ВВП РФ начнет расти квартал к кварталу во втором полугодии 2023 года, полагает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

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