Экономисты предрекли российскому ВВП спад на 1,15% в 2023 году

Сокращение ВВП ожидается в основном вследствие снижения нефтегазового экспорта из-за антироссийских санкций, считает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. Прогнозируемое аналитиками повышение ключевой ставки ЦБ РФ также окажет давление на экономику.
Подкрепление придет со стороны оборонно-промышленного комплекса, металлургии, машиностроения и агропромышленности.
Экономику поддержат госрасходы, налаживание логистических и технологических цепочек с новыми партнерами, повышение доходов населения на фоне низкой безработицы.
В Минэкономразвития заявили, что росту поспособствуют внутренний спрос и развитие частной бизнес-инициативы.
ВВП РФ начнет расти квартал к кварталу во втором полугодии 2023 года, полагает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.