09:54 (мск), источник: РБК
Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет
Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Евростата.
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По подсчетам агентства, товарооборот вырос за год на 2,3% и достиг €258,6 млрд — максимальное значение с 2014 года. Дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг рекордных €148,2 млрд — в два раза больше показателя 2021 года.
Импорт товаров из России в ЕС в 2022 году вырос на 25% и достиг €203,4 млрд — на €230 млн меньше исторического максимума 2012 года. Тогда он составил €203,6 млрд.
Ввоз товаров из ЕС в Россию при этом снизился на 38,1%, до €55,2 млрд. Это минимум с 2005 года, отмечает агентство.
«Ренессанс Капитал» в феврале со ссылкой на данные Евростата отмечал, что товарный экспорт ЕС в Россию по итогам 2022 года снизился на 44% год к году (в долларовом эквиваленте), за последние три квартала спад сохранялся на уровне 50−55% год к году. Импорт товаров из России в ЕС за тот же период вырос на 12%, что, как отметили в компании, обусловлено высокими ценами на энергоносители в первом полугодии 2022 года. В конце года на фоне введенных санкций со стороны ЕС снижение импорта достигло 48% год к году.
В 2021 году на экспорт из России в ЕС приходилось 38%, на импорт — 32%, указали в компании.
Страны Евросоюза резко ужесточили санкции против России после начала военной операции на Украине. ЕС ввел уже 10 пакетов ограничений, с учетом последнего Евросоюз ввел санкции против почти половины (49%) экспорта ЕС в Россию. Последние ограничения охватывают экспорт ЕС на сумму €11,4 млрд (данные на 2021 год), общая сумма попавшего под ограничения экспорта достигла €43,9 млрд.