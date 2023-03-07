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14:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Греф рассказал Путину об окончании «периода убыточности» «Сбера»

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Сбербанка Германом Грефом, они обсудили деятельность банка. Путин в начале встречи заявил, что, несмотря на «известные немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий», все сложности в различных сферах, в том числе в финансовой, «в целом удалось преодолеть».

Источник: Пресс-служба Президента России

«И, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло — все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — утверждает президент, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Греф заявил, что у Сбербанка «был очень непростой период», и назвал кредитную организацию «самым атакуемым субъектом в стране».

Он заверил, что банк «научился на этих атаках» и совершенствует модели защиты. Кроме того, по его словам, «Сбер» «закончил свой период убыточности». Он добавил, что в банке работают 38 тыс. инженеров и «это самая большая айтишная структура в стране».

По итогам 2022 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб.

Тем не менее акционеры впервые с 2000 года решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. В ноябре Герман Греф сказал, что Сбербанк смог преодолеть кризисный период и не видит препятствий для выплаты дивидендов в 2023 году.

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Лаура Кеффер

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