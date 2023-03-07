Греф рассказал Путину об окончании «периода убыточности» «Сбера»

«И, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло — все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — утверждает президент, которого цитирует пресс-служба Кремля.
Греф заявил, что у Сбербанка «был очень непростой период», и назвал кредитную организацию «самым атакуемым субъектом в стране».
Он заверил, что банк «научился на этих атаках» и совершенствует модели защиты. Кроме того, по его словам, «Сбер» «закончил свой период убыточности». Он добавил, что в банке работают 38 тыс. инженеров и «это самая большая айтишная структура в стране».
По итогам 2022 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб.
Тем не менее акционеры впервые с 2000 года решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. В ноябре Герман Греф сказал, что Сбербанк смог преодолеть кризисный период и не видит препятствий для выплаты дивидендов в 2023 году.