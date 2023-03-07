Эксперт дал совет блогерам по уплате налогов

Столичный главк СК РФ ранее во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов против фитнес-блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужа. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил этот лимит. Общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей.
«Нежелательных процессуальных действий со стороны правоохранительных органов избежать можно исключительно посредством соблюдения налогового законодательства», — отметил Радов, рассуждая о том, как стоит вести себя блогерам-бизнесменам при уплате налогов.
«В частности, самозанятые вовсе могут прикрепить конкретную карту, с получения средств на которую автоматически будет формироваться налог, оплату которого возможно установить также в автоматическом режиме», — отметил он.
Лимит дохода для самозанятого составляет 2,4 миллиона рублей в год. Для ведения бизнеса с более существенными оборотами можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. «Такие формы налогового оформления своей деятельности позволяют не только не платить большой налог, в том числе в 13%, но и не беспокоиться о том, что что-то будет не так», — пояснил эксперт.
Уклонение же от уплаты налогов, напомнил Радов, влечет и налоговую ответственностью в виде штрафов, и уголовную. «На сегодняшний день при выявлении недоимки в несколько миллионов правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело, в рамках которого могут предпринимать любые мероприятия: обыски, допросы, аресты имущества и так далее», — добавил он, отметив, что избежать уголовного наказания можно при полном возмещении всех убытков бюджету.