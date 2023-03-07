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17:43 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт дал совет блогерам по уплате налогов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Блогерам проще всего платить налоги как самозанятым, может подойти и режим индивидуального предпринимателя, а чтобы обезопасить себя от уголовного дела достаточно просто соблюдать налоговое законодательство, прокомментировал РИА Новости юрист публичного права Key Consulting Group Вячеслав Радов.

Источник: Reuters

Столичный главк СК РФ ранее во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов против фитнес-блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужа. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил этот лимит. Общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей.

«Нежелательных процессуальных действий со стороны правоохранительных органов избежать можно исключительно посредством соблюдения налогового законодательства», — отметил Радов, рассуждая о том, как стоит вести себя блогерам-бизнесменам при уплате налогов.

Наиболее благоприятный и распространенный на сегодняшний день способ обезопасить себя от каких-либо недоимок, штрафов, а затем и уголовных дел, — это подключение режима профессионального налога, то есть получение статуса так называемого самозанятого, где налог не будет превышать 6% от ежемесячного дохода при получении средств от юридических лиц.

Вячеслав Радов
юрист публичного права Key Consulting Group

«В частности, самозанятые вовсе могут прикрепить конкретную карту, с получения средств на которую автоматически будет формироваться налог, оплату которого возможно установить также в автоматическом режиме», — отметил он.

Лимит дохода для самозанятого составляет 2,4 миллиона рублей в год. Для ведения бизнеса с более существенными оборотами можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. «Такие формы налогового оформления своей деятельности позволяют не только не платить большой налог, в том числе в 13%, но и не беспокоиться о том, что что-то будет не так», — пояснил эксперт.

Уклонение же от уплаты налогов, напомнил Радов, влечет и налоговую ответственностью в виде штрафов, и уголовную. «На сегодняшний день при выявлении недоимки в несколько миллионов правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело, в рамках которого могут предпринимать любые мероприятия: обыски, допросы, аресты имущества и так далее», — добавил он, отметив, что избежать уголовного наказания можно при полном возмещении всех убытков бюджету.

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