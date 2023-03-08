00:54 (мск), источник: Известия
Накопительный эффект: товарооборот России и ЕС побил восьмилетний рекорд
Несмотря на 10 пакетов санкций, в прошлом году РФ заработала €203,4 млрд.
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В 2022 году Евросоюз импортировал из России товары на общую сумму €203,4 млрд. Последний раз схожих итоговых показателей (€203,6 млрд) удалось достичь в 2012 году. Общий объем товарооборота достиг максимальных значений с 2014 года — €258,6 млрд, такие данные приводит Евростат. Вместе с тем экспорт из ЕС в Россию упал более чем на треть — до €55,2 млрд. В общей сложности товарооборот между ЕС и РФ вырос на 2,3% и достиг €258,6 млрд. Что это значит для мировой экономики и как дальше будет развиваться товарооборот между странами ЕС и Россией — в материале «Известий».
Так же не получится
Дефицит стран ЕС в торговле с Россией составил €148,2 млрд. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Такого результата удалось достичь несмотря на уже 10 принятых пакетов антироссийских санкций. Можно назвать несколько главных причин возникшей ситуации, полагает генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.
— Первая причина — взлет цен на энергоносители и некоторые другие виды сырья, поставляемые Россией. Вторая — то, что в преддверии дальнейшего ужесточения санкций европейские страны спешили запастись российскими углеводородами, в первую очередь газом. При этом европейский экспорт в Россию и Белоруссию существенно сократился, что лишь отчасти компенсируется ростом параллельного импорта через соседние страны, — отмечает аналитик.
По мнению эксперта, есть довольно серьезный риск существенного сокращения товарооборота итогам 2023 года.
— Во-первых, поставки по «Северным потокам» вряд ли будут возобновлены. Во-вторых, основные ограничения на поставки российской нефти вступили в силу только в конце прошлого и начале этого года и только сейчас начнут сказываться на объемах торговли. В-третьих, остановлены поставки в Польшу по нефтепроводу «Дружба». И наконец, по мере развития спецоперации на Украине и возможного обострения ситуации в Приднестровье транзит через Украину может в какой-то момент совсем прекратиться, — говорит собеседник «Известий».
По его мнению, российской экономике придется всё больше ориентироваться на альтернативные направления экспорта.
— Эти поставки идут с дисконтом, но в свете того, что мировые цены из-за дефицита могут вырасти, на доходах наших компаний и бюджета этот дисконт может сказаться не очень значительно, — уточняет Виктор Шахурин.
Европа запасает
При интерпретации данных следует учитывать особенности методологии подсчета товарооборота, утверждает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.
— Во-первых, товарооборот включает размер экспорта и импорта. Поэтому, несмотря на «падение» европейского импорта в Россию, торговый дефицит составил €18,1 млрд уже в марте 2022 года, и перевес образовывает экспорт в ЕС. Во-вторых, торговля оценивается в денежном выражении, а не в объеме товаров. Это значит, что все колебания валютного курса прямо отражаются на подсчетах объемах торговли. Напомним, что в прошлом году евро пережил потрясение, впервые в истории опустившись ниже курса доллара, а уровень инфляции в Еврозоне разогнался до небывалых 10,7% в октябре, — дополняет специалист.
Помимо этого, оборот рассчитывается в целом по всем группам товаров, в том числе сырьевым. Вследствие этого всегда стоит учитывать стоимостный перевес торговли в отдельных сегментах, отмечает эксперт.
— В частности, затеянная в ЕС перестройка внешней торговли в сегменте энергоносителей сегодня показывает такой результат. Весь 2022 год мы наблюдали, как европейские страны в ожидании вступления в силу эмбарго на импорт российской нефти срочно наращивали закупки нефти и нефтепродуктов. Например, в июне Германия закупила нефти на 74% больше, чем годом ранее, Польша — на 25,8%. Италия так и вовсе закупила нефти на сумму, в 3,6 раза превышающую показатели 2021 года. Но на этих подсчетах отразился и рост стоимости нефти: разные сорта нефти за 2022 год прибавили в стоимости до 8%, — замечает Левашенко.
Таким образом, понимание контекста статистики развеивает слишком оптимистичные ожидания.
— Говорить о перспективах для дальнейшего наращивания торговли между ЕС и Россией сегодня не приходится. Фокус смещается на вопросы о перестроенных цепочках поставок через третьи страны. При этом с февраля 2023 года в ЕС действует потолок цен на российскую нефть, поставляемую через третьи страны. Поэтому новые рекорды российского экспорта в страны ЕС в 2023 году не предвидятся. Зато в 2023 году можно будет увидеть результаты переориентации российского экспорта товаров с европейских рынков на рынки стран из числа дружественных и нейтральных, — поясняет она.
По словам эксперта, в начале февраля Минэкономразвития уже сообщил, что в 2022 года доля дружественных стран в российском экспорте выросла с 42 до 65%.
— В этом направлении как раз речь будет идти уже не только об энергоносителях, но и о товарах агропромышленного комплекса, сегмента машиностроения, включая медицинское оборудование, — предполагает она.
Информация — по крохам
В отсутствие внятных отчетов от Федеральной таможенной службы, которая закрыла доступ к данным, приходится довольствоваться разрозненными данными из служб статистики наших контрагентов, сетует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Очевидно, что большую часть выручки в пользу России составили нефть, нефтепродукты и газ, в меньшей степени другое сырье. Ими в первую очередь запасались страны ЕС в преддверии эмбарго, которое сами же и утвердили. Таким образом, созданный дефицит ожидаемо сказался на стоимости барреля нефти, — напоминает аналитик.
— Какое-то время скажется эффект запасов — Европа будет жить и работать на том, что припасено в хранилищах, а потом придется выкручиваться. Приобретать энергоносители втридорога либо у американских, ближневосточных, либо — и дешевле — у российских партнеров, в том числе через третьи страны. Эмбарго в отношении российской нефти будет действовать большую часть 2023 года, а значит, и эффект сможем оценить в полной мере. Кроме того, не исключены и новые пакеты антироссийских санкций, — заключает Екатерина Косарева.
Низкая база
На результаты торговли между РФ и ЕС существенно повлияла динамика цен на сырье, и в первую очередь энергоносители, замечает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
— В 2022 году поставки основных энергоносителей в ЕС сократились, но цены при этом выросли, что смягчило сокращение торговли в стоимостном выражении. Так, общий индекс цен на энергоносители МВФ — уголь, нефть, газ — в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом в 1,6 раза, а по сравнению с 2014 годом почти в 1,4 раза. В целом в период с 2015 по 2021 год этот показатель существенно снизился по сравнению с 2014 годом и только в 2022 году произошло их существенное повышение. Снижение цен на энергоносители, кризисные явления в мировой экономике в том числе из-за пандемии способствовали постоянному снижению стоимости экспорта РФ в ЕС — в целом в 2020 году она была на 53%, а энергоносителей — на 60%, а в 2021 году — 17% и 28% соответственно, — поясняет эксперт.
По оценке эксперта, это создало довольно низкую базу сравнения 2022 года с предыдущим периодом.
— При этом, по данным Центра международной торговли в Женеве, экспорт ЕС в РФ за 11 месяцев 2022 года оказался примерно пять раз ниже, чем за весь 2021 год, что указывает на существенное снижение поставок из ЕС в РФ, — подытоживает Александр Данильцев.
Софья Смирнова