Bloomberg узнал о поиске Казахстаном нефти для экспорта в обход России

Производители нефти в Казахстане прилагают большие усилия для увеличения поставок в европейские страны, для снижения их зависимости от России, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников агентства, казахские компании также настороженно относятся к поставкам через трубопровод «Дружба» из-за возможности увеличить свою прибыль, обращаясь к иным путям для экспорта.
Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт традиционно шел через российскую территорию, по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. Поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля этого года.
Нефтяной оператор Казахстана «КазТрансОйл» отчитывался, что в первом квартале 2023 года Германия должна импортировать 40 тыс. т казахстанской нефти через трубопроводы, что почти на 90% меньше запланированного изначально.
Согласно данным властей, добыча нефти в Казахстане сокращалась примерно на 100 тыс. баррелей ежедневно с конца февраля.
Объем добычи ненадолго восстановился после завершения незапланированных ремонтных работ на месторождении в Тенгизе, но вскоре снова снизился. В операторе месторождения «Тенгизшевройл» сообщили, что сокращение добычи произошло из-за выведения из строя еще одной производственной линии.
Германия прежде была крупнейшим покупателем российской нефти по «Дружбе», но к концу 2022 года прекратила поставки, также резко сократили импорт и в Польше. Этим странам понадобились альтернативные поставщики, указывает Bloomberg.
Европейским покупателям казахской нефти трубопровод «Дружба» удобен благодаря тому, что получаемые по нему объемы химически аналогичны российской марке топлива Urals. Поступающее в трубопроводную систему сырье смешивается для получения единого экспортного образца, поясняет агентство, а потому единственное отличие для покупателей в Германии будет заключаться в получателе платежа.
По данным Reuters, Казахстан за прошлый год нарастил поставки нефти в обход России. По подсчетам агентства, всего в обход России было экспортировано 1,8 млн т нефти (36 тыс. баррелей в сутки), показатель увеличился на 638 тыс. т по сравнению с 2021 годом. Дисквалифицировать поставки поручил летом прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.