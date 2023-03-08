FT: китайцы забеспокоились о сохранности средств в Швейцарии из-за санкций против РФ

Один из членов совета директоров местного банка, курирующий азиатские операции, отметил, что китайские клиенты были шокированы отказом Швейцарии от нейтрального статуса, и заявил, что у него есть данные, которые подтверждают отказ «сотен» клиентов от открытия счетов на фоне решения страны о введении санкций и заморозке российских счетов.
FT пишет, что поговорила с высокопоставленными банкирами шести из 10 крупнейших банков Швейцарии, и все они заявили об обеспокоенности клиентов из-за санкций.
Аналитик Анке Рейнген отметила, что на долю банковского сектора Швейцарии приходится 10% ВВП страны, и, по ее словам, Азия внесла «значительный вклад в прибыльность швейцарских банков».
Представители некоторых банков заявили, что уже сейчас продумывают, как справиться с последствиями ухудшения отношений с Китаем и как успокоить клиентов. FT пишет, что события последних недель приближают возможность введения санкций в отношении КНР — в их числе инцидент с «шарами-шпионами» и сообщения о том, что Пекин задумывается начать поставлять Москве вооружения. Находящийся в швейцарском Берне американский дипломат заявил, что чиновники в офисе «пристально следят» за средствами граждан Китая в Швейцарии. Один из руководителей банка заявил газете, что швейцарская сторона поспешила с заморозкой активов российских клиентов, и, по его мнению, необходимо провести черту, во что страна «будет и не будет вмешиваться».
FT напоминает, что Швейцария является лидером оффшорного капитала — на нее приходится четверть мирового объема.
В швейцарских банках были заморожены $8 млрд средств находящихся под санкциями россиян. Со ссылкой на государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам FT сообщает, что всего в стране хранится около $49 млрд 7500 богатых россиян.
В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала создать структуру для управления замороженными российскими активами. По ее словам, заблокированные средства Банка России и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Минюст Швейцарии признал незаконной возможность конфискации российских частных активов, которые находятся в банках страны, для использования их в восстановлении Украины.