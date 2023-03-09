04:14 (мск), источник: Известия
Особняковый случай: элитное жилье коррупционеров выставят на торги
Почему с изъятой у осужденных за взятки чиновников недвижимостью решили поступать именно так и куда пойдут деньги.
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Изъятую недвижимость чиновников-коррупционеров намерены продавать с молотка. Инициативу Минфина одобрила правительственная комиссия, сообщили в пресс-службе кабмина. Сейчас элитное жилье, переданное государству по решению суда, отдают бесплатно нуждающимся. Однако на практике эта мера скорее вредит малоимущим, чем помогает. Такие объекты обычно имеют внушительные размеры, а значит, и большие коммунальные платежи. В итоге людям приходится ее продавать, что порождает новые коррупционные схемы. Законопроект может решить проблему, если в документе будет четко прописано целевое назначение полученных средств. Вырученные деньги должны направляться на покупку квартир для нуждающихся, детей-сирот и семей участников СВО, полагают эксперты.
Дом с платежом
В правительстве намерены продавать на аукционе изъятую у коррупционеров элитную недвижимость. Такой документ Минфина одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Речь идет о собственности, взысканной в пользу государства у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников.
По действующему законодательству такую недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма, то есть бесплатно с возможностью последующей приватизации. Документ предлагает закрепить возможность приватизации этого жилья только после его продажи на аукционе.
«По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений», — говорится в пояснительной записке к документу (есть у «Известий»).
Минфин предлагает выставлять на аукцион только ту недвижимость, стоимость которой в двукратном и более объеме превышает рыночную. А приватизировать можно будет как дома, которые поступят в казну в будущем, так и те, что уже числятся в собственности государства, при условии, что ранее они не были переданы гражданам, уточняется в законопроекте.
— Для упрощения процедуры, в случае если аукцион признают несостоявшимся, следующий будет проводиться со сниженной на 5% ценой объекта недвижимости. Оценку перед проведением аукциона будет проводить Росимущество, — добавила она.
В ближайшее время проект федзакона рассмотрят на заседании правительства, после чего он будет направлен в Госдуму, добавили в пресс-службе правительства. «Известия» направили запрос в Минфин.
Цель и средства
Квартиры и дома нечистых на руку чиновников нередко бывают весьма нескромных размеров. К примеру, в 2022-м у бывшего начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова изъяли имущество на общую сумму около 180 млн рублей. В собственности у него, в частности, нашли огромный особняк с дорогой мебелью, хрустальными люстрами и позолоченной сантехникой. В том же году по решению суда конфисковали имущество у бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова. В его случае сумма изъятого превышала 400 млн рублей. Под конфискацию попали дом и двухэтажная квартира, несколько роскошных автомобилей и сабли XIX века.
Такие жилища крайне сложно содержать простым людям, отметила член комитета ГД по государственному строительству и законодательству, председатель комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.
— Даже если людям бесплатно достается такая собственность, она всё равно требует значительных средств на содержание, потому что зачастую имеет огромную площадь, — подчеркнула она. — Поэтому практика передачи элитной недвижимости нуждающимся семьям почти не реализуется.
Всего, как ранее сообщал генпрокурор Игорь Краснов, суды в 2020—2022 годах изъяли у чиновников не подтвержденное легальными доходами имущество почти на 200 млрд рублей. Продажа такой собственности с аукциона поможет привнести немалые средства в бюджет, добавила Галина Хованская. Однако в законопроекте должно быть максимально точно указано целевое назначение этих денег.
— Они должны направляться очередникам на получение жилья, детям-сиротам на приобретение квартир, семьям погибших участников СВО и другим нуждающимся гражданам, — настаивает депутат.
Продажа недвижимости коррупционеров с молотка — более рациональный подход к проблеме еще и потому, что при передаче элитного жилья малоимущим оно опять рискует попасть в коррупционные схемы, полагает председатель совета организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» Марина Галюченко.
— Для простых людей такой дом становится бременем, и они, конечно, попытаются его повторно продать после приватизации. А кому? Тем же коррупционерам за бесценок. Тут может быть и элемент шантажа и даже угроз. Или их могут попросту обмануть. А при продаже с аукциона эти схемы нереализуемы, — отметила эксперт.
К тому же в последнее время дел с изъятием имущества у высокопоставленных коррупционеров становится всё больше, поэтому законопроект может стать действительно полезным инструментом в борьбе не только с коррупцией, но и социальными проблемами населения, убеждена специалист.
Вероника Кулакова