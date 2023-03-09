02:22 (мск), источник: Известия
Коммунальные — службе: участникам СВО отменят пени за неуплату ЖКУ
Как и когда заработает новая мера поддержки.
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Всем участникам СВО, в том числе мобилизованным и добровольцам, а также их семьям отменят штрафы за неуплату ЖКУ. Правительство поддержало такой законопроект при условии учета возможных расходов федерального и региональных бюджетов, следует из проекта отзыва кабмина (есть у «Известий»). Пени начисляются с 31-го дня просрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги и составляют 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Это не сильно затратная для сферы ЖКХ мера, которая тем не менее необходима для поддержки военнослужащих и их родных, считают эксперты.
Справедливое решение
Всем участникам СВО — мобилизованным, контрактникам, добровольцам, а также членам их семей планируется полностью отменить штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Такой законопроект поддержало правительство, следует из проекта отзыва кабмина. С его копией ознакомились «Известия». Документ был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года, в феврале 2023-го его приняли в первом чтении.
— Госдума работает на поддержку всех участников специальной военной операции. И значение имеют не только хорошие условия для военных, зарплаты, соцгарантии, но и такие с первого взгляда менее масштабные вещи, как пени за неуплату ЖКУ, — сказала зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Такие штрафы могут осложнять жизнь участникам СВО и их семьям, пояснила она. Они не будут начисляться после получения статуса участника специальной военной операции, то есть с момента заключения служебного контракта, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
— Это важный законопроект о справедливости. При этом накопленный объем долгов и пеней до службы списываться не будет. Но и сумма штрафов увеличиваться с этого момента не будет, — сказал депутат.
В целом институт пени в сфере ЖКХ нужен для борьбы с собственниками, которые злостно уклоняется от своих обязанностей по оплате, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Те же, кто отдает свой гражданский долг, участвуя в СВО, и в силу жизненной ситуации не может производить оплату вовремя, должны быть освобождены от взысканий, уверен он.
В проекте отзыва правительства на законопроект говорится, что в материалах к нему «необходимо отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию положений законопроекта».
В пресс-службе кабмина отметили, что поддерживают законопроект при условии, что высказанные замечания будут учтены ко второму чтению. Документ позволит оказать помощь семьям участников специальной военной операции, добавили там.
— Следует прописать ко второму чтению законопроекта регламент компенсации бизнесу недополученных средств, — считает Светлана Разворотнева.
По мнению Павла Склянчука, на самом деле это не сильно затратная для сферы ЖКХ мера социальной поддержки, даже если бы семьям участников СВО была предоставлена стопроцентная льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг.
— Совокупный размер пени, даже если представить, что все участники СВО разом перестанут оплачивать ЖКУ, вряд ли превысит 100 млн рублей, а по факту их будет гораздо меньше. Поэтому замечание правительства о расходах бюджета не должно помешать принятию проекта во втором чтении, — сказал эксперт.
Освободить всех
Осенью законодатель уже освободил контрактников и членов их семей от начисления пеней по долгам за ЖКУ (ст. 2 № 378-ФЗ от 07.10.2022), напомнила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Новым законопроектом предложено расширить перечень лиц, которые имеют право на льготу, то есть это и мобилизованные, и добровольцы, пояснила она.
— С точки зрения выстраивания единой политики в отношении военнослужащих и устранения двусмысленности в мерах социальной поддержки этот законопроект справедлив, — подчеркнула она.
Часть управляющих компаний и до вступления изменений в силу освобождают от штрафов всех участников СВО. Это происходит при наличии заявления и подтверждающих документов от членов семей военнослужащих, сказала директор УК «Кристалл» Елена Камнева. Действительно, нужно уравнять всех участников СВО в соцгарантиях, согласна генеральный директор УК РЭМП УЖСК Юлия Рыцева.
Хотя законопроект не касается старых долгов участников СВО, образованных до момента призыва, немало организаций ЖКХ с пониманием отнеслись к таким задолжавшим, сказала Сусана Киракосян. Эти компании стараются использовать внесудебные методы работы с просроченными платежами, пояснила она.
— Также логично было бы ввести дополнительную субсидию для отдельных категорий граждан, в том числе участвующих в СВО, на погашение существующих долгов за ЖКУ, — считает Светлана Разворотнева.
Сегодня субсидии на оплату ЖКУ не полагаются людям, у которых уже есть долги, напомнила парламентарий. Кроме того, по ее мнению, следует запретить отключать от коммунальных ресурсов должников — участников СВО и их семей.
Важно в том числе наложить мораторий на взыскания по ЖКХ, в том числе по ранее накопленным обязательствам, полагает Павел Склянчук.
— Представьте, семья ждет каждый день письма с фронта, а им в почтовый ящик приходит извещение от судебных приставов о том, что они задолжали коммунальщикам за свет и воду. Было бы правильно это предусмотреть при подготовке законопроекта ко второму чтению, — отметил эксперт.
Тем более что сейчас государство приступает к комплексной программе реформирования отрасли ЖКХ, ее инфраструктурной составляющей, так что подобные расходы вряд ли будут критичными для отрасли, добавил Александр Якубовский.
Мария Перевощикова