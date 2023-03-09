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11:47 (мск), источник: ТАСС

Сбер ожидает темпы роста ВВП РФ в 2023 году около нуля

По оценке главы Сбербанка Германа Грефа, инфляция будет расти в пределах 5−6%

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует темп роста российской экономики в этом году около нуля, инфляция же будет расти в пределах 5−6%. Банк России, в свою очередь, вероятно, не будет снижать ключевую ставку в году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

«Темп роста ВВП, по нашим ожиданиям, в этом году будет около нуля. Инфляция, по нашим оценкам, будет в диапазоне 5−6% за счет роста заработных плат на фоне низкой безработицы, восстановления спроса, а также ослабления национальной валюты. В результате Банк России, вероятнее всего, откажется от снижения ставки в 2023 году», — сказал Греф.

Как следует из презентации банкира, на конец года кредиты юридических лиц в российском банковском секторе вырастут на 10−12%, физических лиц — на 11−13%. Депозиты юридических лиц покажут рост в пределах 18−20%, средства населения — на 7−9%.

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