В российских отелях в систему «все включено» войдет безлимитный алкоголь

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на “шведском столе” на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/ полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — сказано в сообщении.
В случае отелей, работающих по системе «ультра все включено», у постояльцев должна быть возможность выбрать из не менее пяти видов крепкого как отечественного, так и импортного алкоголя, а также не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя.
Помимо этого, в таких отелях с рейтингом пять звезд на завтрак должно предлагаться игристое вино.
Уточняется, что эти требования были впервые закреплены в России. Они начнут действовать с 30 июня 2023 г.
Стандарты также регламентируют работу баров в отелях «все включено и “ультра все включено”. В частности, в отелях категорий “три”, “четыре” и “пять звезд”, которые работают по системе “все включено”, должно быть не менее двух, трех и четырех баров соответственно. В случае отелей с “ультра все включено” для аналогичных категорий предусмотрено не менее двух, четырех и шести баров соответственно. При этом хотя бы один бар в четырех- и пятизвездочных отелях с системой “ультра все включено” должен работать круглосуточно.
В стандарте также содержатся требования к работе ресторанов. В частности, ассортимент еды на шведском столе не должен повторяться чаще, чем раз в неделю. В отелях с системой «ультра все включено» должно быть предусмотрено диетическое и вегетарианское меню.
Нормы оказания услуг в формате «все включено» были утверждены в январе 2023 г. Тогда в Росстандарте отметили, что раньше отели самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых услуг, что могло вводить потребителей в заблуждение.
Теперь правила будут регулироваться стандартом, устанавливающим требования к внешнему виду номера, инфраструктуре отеля или гостиницы, питанию и наличию развлекательных мероприятий.