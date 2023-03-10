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19:11 (мск), источник: ТАСС

Нетаньяху предложил экспортировать израильский газ в Европу через Кипр

По словам премьер-министра еврейского государства, это необходимо, чтобы «увеличить возможности по экспорту Израилем газа в Италию и из Италии — в Европу».

Источник: AP 2022

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 марта. /ТАСС/. Израиль готов наращивать экспорт природного газа в Европу, для этого целесообразно создать инфраструктуру для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) на Кипре. Об этом заявил в пятницу премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с итальянским министром по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

«Мы уже сотрудничаем по газу с вашей национальной компанией, но мы хотим расширить это [сотрудничество]», — сказал Нетаньяху, обращаясь к итальянскому министру. Видеозапись выступления премьера, находящегося с визитом в Италии, распространила правительственная пресс-служба.

«Я думаю, что мы должны очень внимательно и быстро рассмотреть возможность расширить инфраструктуру для СПГ, может быть, на Кипре, чтобы увеличить возможности по экспорту Израилем газа в Италию и из Италии — в Европу», — отметил израильский премьер.

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