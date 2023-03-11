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09:17 (мск), источник: © РИА Новости

Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия впервые в истории заняла место в пятерке крупнейших торговых партнеров Индии, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности.

Источник: AP 2022

Это произошло за счет резкого роста товарооборота между двумя странами — если в прошлом году он составлял лишь 13,1 миллиарда долларов, то по итогам десяти месяцев 2022—2023 финансового года достиг рекордных 39,8 миллиарда. Причем Индия экспортировала в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда, то есть дефицит ее торгового баланса составил 34,8 миллиарда долларов.

Таким образом, Россия оказалась на пятой строчке в списке крупнейших торговых партнеров Индии. Это произошло впервые с конца 1990-х, когда Индия начала вести такую статистику. В 2021—2022 финансовом году Россия занимала 25-е место, а лучший ее результат отмечался в 1997—1998 финансовом году — тогда она была 16-й.

Крупнейшим торговым партнером Индии в нынешнем финансовом году стали США с торговым оборотом в 108,4 миллиарда долларов. Вторым идет Китай с 95,9 миллиарда долларов, на третьей строчке — ОАЭ с 70,2 миллиарда долларов, а на четвертой — Саудовская Аравия с 44,3 миллиарда. При этом у Индии дефицит торгового баланса со всеми крупнейшими партнерами, кроме США — экспорт туда составляет на 22,6 миллиарда долларов больше, чем американский импорт.

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