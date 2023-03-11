Банкротство Silicon Valley грозит проблемами другим банкам в США, пишут СМИ

«Федеральная корпорация страхования вкладов взяла под контроль активы банка (SVB. — Прим. ред.) в пятницу. Крах вызвал опасения, что другие банки тоже могут столкнуться с проблемами», — говорится в публикации.
Издание уточняет, что банкротство SVB произошло через два дня после того, как в банке приняли экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. В то же время резкое снижение стоимости его инвестиционных активов «потрясло Уолл-стрит и вкладчиков, в результате акции резко упали».
Проблемы, с которыми столкнулся Silicon Valley Bank, могут распространиться по некоторым частям этого сектора, поэтому глава Министерства финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы, отмечается в статье.
При этом вкладчики «сбросили» акции аналогичных банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели, подчеркивает газета.
В то же время, как пишет издание, в течение пятницы торги акциями как минимум пяти банков не раз приостанавливались, поскольку их резкое снижение «привело к ограничению волатильности фондовых бирж».
С другой стороны, банки JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup, наоборот, продемонстрировали устойчивость. Их акции «в пятницу в целом не изменились».
В субботу днем Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank — самый крупный банк, рухнувший в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов.
Попытка привлечь капитал в два миллиарда долларов на следующий день закончилась неудачей. Акции SVB обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.