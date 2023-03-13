Silicon Valley Bank как зеркало угрозы всей банковской системе США

Хотя по поводу банкротства банка SVB больше всего, естественно, тревожатся его вкладчики, а также высокотехнологические проекты и стартапы, возможно большие опасения произошедшее вызывает у финансистов и банкиров.
И непосредственно SVB тут является просто примером стратегии по размещению активов, которая еще недавно казалась весьма удачной, а теперь создала для банка проблемы, которые могут быть куда серьезнее и для других тоже. И иметь системный характер.
На самом деле это только звучит впечатляюще — 16-й по размеру банк США. Колоссальные активы сосредоточены в нескольких первых строчках списка, а те кто находятся ниже 10 места, идут с огромным отрывом. Например, у первого банка JPMorgan Chase активы в 3,7 триллиона. SVB с его приблизительно 200 миллиардами не идет ни в какое сравнение. Произошла классическая паника, когда вкладчики ринулись забирать средства. Известно, что такого не может выдержать ни один банк. Но ничего похожего на пирамиду ипотечных деривативов, которая привела к кризису 2008 года, не просматривается, считает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:
Большого пожара пока не видно. На данный момент крах этого банка не вызывает огромных опасений, и вот почему: для того, чтобы шок был огромный, нужно чтобы банковская система была заложена и перезаложена, как это было в 2008 году. По этой причине такой тяжелый был кризис, он был глобальный. Крах этого банка пугающим стал по причине того, что в четверг из банка вкладчики пытались изъять 42 миллиарда, в пятницу утром они пытались продаться, а в пятницу днем они уже перешли под контроль своего местного АСВ (Агентства страхования вкладов. — BFM).
Александр Душкинуправляющий активами Международного фонда частных инвестиций
Американское АСВ — это Федеральная корпорация по страхованию вкладов США, созданная еще во времена Франклина Рузвельта. Она гарантирует выплату 250 тысяч долларов в случае банкротства финансового учреждения. Но масса вкладов в SVB была значительно больше этой суммы. Например, генеральный директор стартапа Optic, бывший директор по продуктам Google Андрей Дороничев, пожаловался, что у его проекта в банке зависло 10 миллионов долларов. При этом Forbes еще 6 марта пятый раз подряд включил ныне лопнувший банк в свой ежегодный список лучших банков.
Вишенкой на торте, пожалуй, является, что главным административным директором SVB Securities числится Джозеф Джентиле, который до кризиса 2008 года был главным финансовым директором печально известного Lehman Brothers. Тут ассоциации, естественно, возникают неприятные. Но на самом деле Forbes в некотором смысле прав, а Джентиле, который консервативно вкладывал активы банка в долгосрочные облигации, в некотором смысле не виноват. Просто когда вкладчики начали паниковать и забирать миллиардами вклады, облигации пришлось срочно продавать, а в нынешней ситуации роста учетных ставок это было равнозначно фиксации убытков. И эта фундаментальная угроза нависает надо всей банковской системой. Комментирует начальник аналитического отдела компании «Риком-траст», член Ассоциации владельцев облигаций Олег Абелев:
«Многие банки держат на балансах длинные государственные ипотечные бумаги. А проблема долгового рынка США сегодня — это то, что у американских банков могут быть бумажные убытки от переоценки облигаций на балансе, потому что, когда начали расти ставки, естественно, цены этих длинных облигаций стали ползти вниз. Ясно, что когда ставки были нулевые, то цены облигаций, особенно длинных — росли. Было очень удобно банкам их держать на балансе, зарабатывать на марже депозитных облигаций, что многие эти банки делали. Сейчас переоценка этих бумаг неизбежно наступит, и задача этих банков продать эти длинные государственные ипотечные бумаги с как можно меньшим убытком. Это проблема не самого банка, это просто масштабная проблема американской экономики».
Федеральная корпорация по страхованию вкладов США и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые могут столкнуться с проблемами после банкротства Silicon Valley Bank.
А министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что регуляторы пытаются уделять особое внимание вкладчикам, а не спасению инвесторов. И что банковская система США безопасна, хорошо капитализирована и устойчива. Однако ранее председатель Совета директоров корпорации по страхованию вкладов Мартин Груенберг заявил, что произошедшее продемонстрировало, что в балансах банков существует дыра в 620 млрд долларов.