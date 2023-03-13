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18:29 (мск), источник: Газета.Ру

Американский инвестор призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег»

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», американский инвестор Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Источник: Reuters

По его мнению, после внезапного банкротства трех американских банков — Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank — Федеральная резервная система (ФРС) США начнет печатать доллары для поддержки «больной» экономики.

«Начинается “спасение”. Больше фальшивых денег наводнят больную экономику. Все еще рекомендую то же решение. Покупайте больше G (gold — золото), S (silver — серебро), BC (bitcoin — биткоин). Будьте осторожны. Впереди аварийная посадка», — написал предприниматель.

Биткоин от TradingView

Во второй половине февраля первая криптовалюта в мире биткоин повысилась в цене почти на 12%, до $24,687 тыс. К 18:00 (мск) 13 марта криптовалюта торгуется на площадке Binance по $23,539.

Накануне министр финансов Джанет Йеллен в интервью телекомпании CBS заявила, что администрация США не станет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB).

Справка
Крах Silicon Valley Bank в США стал крупнейшим с 2008 года. Будет новый финансовый кризис?США испытывает сильнейшее потрясение в банковском секторе со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
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