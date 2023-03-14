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07:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Казахстан планирует поставить в Германию 20 тысяч тонн нефти в апреле

Казахстан намерен в апреле направить еще 20 тыс. тонн нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. Об этом сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

Источник: Reuters

«Первая партия нефти уже ушла, вторая партия нефти планируется в марте. В среднем планируем (направлять.— “Ъ”) 20 тыс. тонн нефти в месяц. По плану в апреле тоже 20 тыс. тонн», — сказал господин Акчулаков (цитата по ТАСС). Всего, по словам министра, по результатам 2023 года объем экспортированной нефти составит 300 тыс. тонн.

29 января «Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию по «Дружбе». Она включала резервирование дополнительных мощностей нефтепровода в объеме 1,2 млн т на 2023 год. Изначально поставить 20 тыс. тонн нефти по «Дружбе» в Германию планировалось в январе текущего года, но потом дату начала транспортировки перенесли на февраль.

В конце февраля советник президента «Транснефти» (один из операторов трубопровода «Дружба») Игорь Демин сообщил «Ъ», что компания начала прокачку нефти из Казахстана транзитом через Россию в направлении пункта сдачи «Адамова застава» в Польше. Конечной точкой поставки являются нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Shwedt в Германии, которые до конца 2022 года обеспечивались российским сырьем.

Милена Костерева

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