Выбраны лучшие фотографии обитателей морских глубин Подводные фотографы запечатлели удивительные сцены дикой природы Великобритании
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Спецоперация на Украине
11:24 (мск), источник: © РИА Новости

Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил Грушко

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Зерновая сделка» продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер с условием, чтобы все обещания, данные российской стороне, были выполнены, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Источник: © РИА Новости

«Наш заместитель министра Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена, условлено, что она продлевается на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер с условием того, чтобы все те обещания, которые были даны России по части именно выполнения второго трека, а это снятие всех санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки, были выполнены», — сказал он журналистам.

Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Вы роете яму'. В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
сельское хозяйство