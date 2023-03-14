Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил Грушко

«Наш заместитель министра Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена, условлено, что она продлевается на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер с условием того, чтобы все те обещания, которые были даны России по части именно выполнения второго трека, а это снятие всех санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки, были выполнены», — сказал он журналистам.
Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.