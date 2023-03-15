Негативный вместо стабильного: агентство Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США

В докладе Moody’s отмечается, что снижение рейтинга связано с оттоком средств вкладчиков и инвесторов из американских банков Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY. Агентство указало, что этот шаг призван «отразить быстрое ухудшение операционной среды».
Калифорнийский Silicon Valley Bank (был 16-м по величине активов банком США), работавший со стартапами в Кремниевой долине, объявил о своем банкротстве 10 марта. Это стало крупнейшим крахом банка в Соединенных Штатах со времен финансового кризиса 2008 года. Через два дня, 12 марта, из-за системных рисков был закрыт нью-йоркский Signature Bank — одна из крупнейших в стране кредитных организаций, работавших с криптовалютой.
Президент США Джо Байден заявил, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности. Кроме того, он анонсировал ужесточение мер надзора и регулирования в отношении банковского сектора.
В то же время Байден заявил о нежелании властей США защищать инвесторов обанкротившихся банков, отметив, что они «сознательно шли на риск». При этом агентство Reuters сообщило, что aкционеры SVB подали иск о мошенничестве к материнской компании банка — SVB Financial Group.