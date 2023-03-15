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12:27 (мск), источник: RTVi

Негативный вместо стабильного: агентство Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинг всей банковской системы США со стабильного до негативного, следует из доклада организации. Основное содержание документа приводит CNBC.

Источник: AP 2022

В докладе Moody’s отмечается, что снижение рейтинга связано с оттоком средств вкладчиков и инвесторов из американских банков Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY. Агентство указало, что этот шаг призван «отразить быстрое ухудшение операционной среды».

Калифорнийский Silicon Valley Bank (был 16-м по величине активов банком США), работавший со стартапами в Кремниевой долине, объявил о своем банкротстве 10 марта. Это стало крупнейшим крахом банка в Соединенных Штатах со времен финансового кризиса 2008 года. Через два дня, 12 марта, из-за системных рисков был закрыт нью-йоркский Signature Bank — одна из крупнейших в стране кредитных организаций, работавших с криптовалютой.

Президент США Джо Байден заявил, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности. Кроме того, он анонсировал ужесточение мер надзора и регулирования в отношении банковского сектора.

В то же время Байден заявил о нежелании властей США защищать инвесторов обанкротившихся банков, отметив, что они «сознательно шли на риск». При этом агентство Reuters сообщило, что aкционеры SVB подали иск о мошенничестве к материнской компании банка — SVB Financial Group.

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