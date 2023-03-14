Юани, дирхамы, турецкие лиры: что творится с этими валютами в московских обменниках

Несколько лет назад — к примеру, в начале 2010-х — у многих станций метро в центре города были специфического вида меняльные лавки. Некоторые имели даже модные сайты с калькулятором курсов валют. Увы: большинство этих сайтов уже не работают, а те, которые еще сохранились, застряли навечно в 2017—2018 годах.
Однако благодаря агрегаторам курсов всякий желающий может выяснить, где «по капельке» продают валюты популярных туристических стран. А взяв в руки телефон — уточнить, какой запас дензнаков есть в данной «операционной кассе».
Итак, самая «напрашивающаяся» из этих валют: турецкая лира. Несколько десятков активных обменников, выборочный прозвон подтверждает: да, купить можно. Запас купюр — разный в разных пунктах, но больше эквивалента 10 000 рублей найти не удалось. Стало быть, чтобы купить достаточный для турпоездки запас лир, придется обойти много обменных пунктов.
Следующий «кандидат» — египетский фунт. Формально он имеется в двух обменниках Москвы, однако прозвон показал: фунтов на самом деле нет. Однако здесь самое время задать вопрос: зачем? Наличие египетских фунтов, как показывает опыт посетивших эту страну в последние месяцы, для туристов не так чтобы обязательно. Хотя обзавестись фунтами стоит хотя бы ради того, чтобы посмотреть на картинки: банкноты украшены изображениями важнейших памятников Древнего Египта. Для обмена не обязательно искать отделение банка: большинство отелей охотно обменяют доллары на местную валюту прямо на стойке ресепшен. Однако фунты потребуются только тем, кто намерен всерьез и надолго покидать туристические кварталы.
Ну, а вообще в Египте очень любят старые добрые американские доллары. И, поскольку инфляция в Египте довольно суровая (как, кстати, и в Турции!), кое-где можно увидеть цены в долларах — точно как у нас в России в 90-х: цены в у.е. Так что можно не переживать: доллары у туриста охотно возьмут почти везде, причем по нормальному курсу. А самая полезная на практике купюра во время отдыха в Египте — 1 доллар. Они пригодятся для бесконечных чаевых: водителю экскурсионного автобуса, горничным и носильщикам в отелях и т. д.
Еще одна валюта-экзот — таиландский бат. Эти купюры в наличии имели на 14 марта ровно три кассы в Москве. В одной из них был эквивалент 1000 долларов (да, специалисты по обмену валюты тоже привыкли к у.е.!), в другом — вдвое меньше, в третьем сумма была «достаточно много — сколько вам надо?». Опция заказа наличности, однако, не работала: если нужна крупная сумма, придется как-то ухищряться… Или опять же применять «промежуточные» валюты.
Обменников, которые работают с китайским юанем, в Москве не меньше полусотни — но о наличии купюр в каждый из них нужно звонить и «допрашивать» операционистов с особым пристрастием. Около 1000 юаней (умножаем на 10 и получаем рубли) — норма жизни, более серьезные суммы придется изыскивать.
Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов продается в центровом месте — на Тверской, 6. Причем в наличии — серьезная сумма, куда больше, чем эквивалент 1000 долларов. Оно и понятно: солидная валюта для солидных господ.
Валюты ближнего зарубежья теперь продаются куда менее активно, чем раньше (не говорим о гривне — но даже арабские драмы можно найти всего в шести обменниках по Москве). Исключение — белорусский рубль: его продают, как и юань, в десятках обменников.
А вот чего в Москве, кажется, нет (официально) вообще — это иранских риалов. Ни один обменный пункт банка с этой валютой не работает. А потому что санкции против Ирана действуют уже сорок лет. Зато найти нужные бумажки можно через сайты объявлений: в разделе коллекционирования банкноты продаются по курсу, который примерно вдвое хуже центробанковского.