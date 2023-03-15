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01:18 (мск), источник: ТАСС

Ключевые индексы на биржах США закрылись ростом после банковского кризиса

Промышленный индекс Dow Jones поднялся до 32 155,4 пункта, а индекс Nasdaq — до 11 428,15 пункта.

Источник: AP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов во вторник на фоне признаков стабилизации банковской системы после спада в результате банкротства Silicon Valley Bank. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 336,26 пункта (1,06%), до 32 155,4 пункта. Индекс S&P 500 набрал 64,8 пункта (1,68%), поднявшись до уровня 3 920,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 239,31 пункта (2,14%), до 11 428,15 пункта.

Индекс Nasdaq KWB, отражающий состояние дел в американской банковской сфере, после падения до 13% в понедельник также восстанавливается. Рост к закрытию торгов во вторник составил 3,19%.

Акции банка First Republic, падавшие в понедельник более чем на 70%, во вторник выросли на 26,98%. Акции PacWest Bancorp выросли на 33,85%, Zions Bancorporation — на 4,47%, Regions Financial — на 0,58%. Торги ценными бумагами этих банков в понедельник приостанавливались из-за резкого падения.

Телекомпания CNBC подчеркивает, что результаты торговой сессии свидетельствуют о том, что после банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank удалось избежать «цепной реакции». «Эта торговая сессия дает возможность вздохнуть с облегчением, учитывая отсутствие сюрпризов в данных индекса потребительских цен и в банковском секторе», — цитирует телекомпания эксперта LPL Financial Адама Тернквиста. По его словам, это вызвало положительную реакцию рынков.

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