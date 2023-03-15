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11:20 (мск), источник: Известия

Аналитик рассказал о последствиях снижения спроса на доллар

США рискуют лишиться привилегии бесконтрольно печатать национальную валюту из-за падения спроса на доллар. Об этом в среду, 15 марта, рассказал агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

ЦБ: $ 75.1927   -0.27 € 80.5192   -0.09 ММВБ: $ 75.7700   +0.45 € 81.2900   +0.64

Он пояснил, что за последний год в Штатах неоднократно повышались ставки для борьбы с инфляцией. Подобные меры уже привели к масштабному удешевлению гособлигаций и образованию убытков, а также создали предпосылки для «набегов на банк» — массового снятия денег со счетов.

Всё это ставит власти США в очень сложное положение. Они могут оказаться перед выбором — спасти финансовую систему страны и пожертвовать долларом или наоборот. Одновременно сохранить и то и другое может не получиться.

Олег Сыроваткин
ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

По словам Сыроваткина, для того чтобы избежать краха финансовой системы, потребуется завершить цикл повышения ставки, однако это чревато усугублением инфляции. Доллар при таком раскладе может потерять статус основной резервной валюты на международном рынке.

Накануне аналитик TeleTrade Владимир Ковалев рассказал «Известиям», что многие страны стремятся ограничить использование американской валюты в экономических отношениях, опасаясь стать объектами рестрикций со стороны Штатов.

Тогда же американский политолог Джон Вароли допустил, что финансовую систему США в том виде, в котором она существует на сегодняшний день, ждет неизбежный крах.

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