Аналитик рассказал о последствиях снижения спроса на доллар

Он пояснил, что за последний год в Штатах неоднократно повышались ставки для борьбы с инфляцией. Подобные меры уже привели к масштабному удешевлению гособлигаций и образованию убытков, а также создали предпосылки для «набегов на банк» — массового снятия денег со счетов.
По словам Сыроваткина, для того чтобы избежать краха финансовой системы, потребуется завершить цикл повышения ставки, однако это чревато усугублением инфляции. Доллар при таком раскладе может потерять статус основной резервной валюты на международном рынке.
Накануне аналитик TeleTrade Владимир Ковалев рассказал «Известиям», что многие страны стремятся ограничить использование американской валюты в экономических отношениях, опасаясь стать объектами рестрикций со стороны Штатов.
Тогда же американский политолог Джон Вароли допустил, что финансовую систему США в том виде, в котором она существует на сегодняшний день, ждет неизбежный крах.