Выявлена химическая реакция, повлиявшая на зарождение жизни Все дело в особом белке.
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
13:13 (мск), источник: РБК

Летающие в России самолеты смогут поддерживать исправными еще 10 лет

Парк самолетов, которые эксплуатируют российские авиакомпании, можно поддерживать в рабочем состоянии еще около десяти лет, заявил глава Минтранса. При этом он заверил, что техника получает запчасти без каннибализации.

Источник: РИА "Новости"

Имеющийся у российских авиакомпаний парк самолетов можно поддерживать в состоянии летной годности еще около десяти лет, заявил министр транспорта Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.

Такой прогноз министр дал на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов в наличии — 15 лет, это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка десяти лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых моделей самолетов.

Виталий Савельев
министр транспорта

Он также заверил, что российские авиакомпании не перешли к практике разборки самолетов на запчасти (каннибализации).

«На сегодняшний день из 1167 самолетов у нас не каннибализирован ни один самолет. У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты работают в нормальном режиме, мы все обеспечиваемся запчастями, я хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке сделанные», — пояснил министр.

Савельев также сказал, что правительство выделило около 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. «Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже (…) порядка 300 млрд руб.», — сказал он.

Именно на эти деньги «Аэрофлот» уже выкупил десять дальнемагистральных самолетов, добавил министр.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу Минфина и к представителю «Аэрофлота».

После начала военной спецоперации России на Украине США и ЕС закрыли небо для российских самолетов и ввели ограничение на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. При этом все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. С конца февраля 2022 года Минторг США расширяет санкционный список российских самолетов, которым запрещено обслуживание за рубежом.

В начале апреля 2022 года ЕС немного смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля 2022 года.

В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге.

Президент Владимир Путин подписал закон о регистрации в России прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. В нем говорилось, что этот порядок вводится «в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц, в целях защиты национальных интересов». Закон был принят для «повышения устойчивости транспортного комплекса».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Реакция Кремля на идею переименовать Россию
Мобилизованные записали видео и обратились к Путину с жалобой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика