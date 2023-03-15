Летающие в России самолеты смогут поддерживать исправными еще 10 лет

Имеющийся у российских авиакомпаний парк самолетов можно поддерживать в состоянии летной годности еще около десяти лет, заявил министр транспорта Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.
Такой прогноз министр дал на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
Он также заверил, что российские авиакомпании не перешли к практике разборки самолетов на запчасти (каннибализации).
«На сегодняшний день из 1167 самолетов у нас не каннибализирован ни один самолет. У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты работают в нормальном режиме, мы все обеспечиваемся запчастями, я хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке сделанные», — пояснил министр.
Савельев также сказал, что правительство выделило около 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. «Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже (…) порядка 300 млрд руб.», — сказал он.
Именно на эти деньги «Аэрофлот» уже выкупил десять дальнемагистральных самолетов, добавил министр.
РБК обратился за комментариями в пресс-службу Минфина и к представителю «Аэрофлота».
После начала военной спецоперации России на Украине США и ЕС закрыли небо для российских самолетов и ввели ограничение на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. При этом все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. С конца февраля 2022 года Минторг США расширяет санкционный список российских самолетов, которым запрещено обслуживание за рубежом.
В начале апреля 2022 года ЕС немного смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля 2022 года.
В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге.
Президент Владимир Путин подписал закон о регистрации в России прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. В нем говорилось, что этот порядок вводится «в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц, в целях защиты национальных интересов». Закон был принят для «повышения устойчивости транспортного комплекса».