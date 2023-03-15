У банка Credit Suisse проблемы. Правда ли, что его ждет крах

Credit Suisse должен был обнародовать свой годовой отчет еще 9 марта, но отложил публикацию после претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США. У регулятора, в частности, возникли вопросы к отчетам банка по потоку свободных денежных средств за 2019-й и 2020 годы.
Согласно отчету Credit Suisse, руководство банка сочло неэффективным внутренний контроль над финансовой отчетностью, поскольку он не смог должным образом оценить и выявить потенциальные риски.
К такому же выводу пришла аудиторская компания PricewaterhouseCoopers которая занималась аудитом отчетов Credit Suisse, говорится в отчете.
При этом в банке подчеркнули, что выявленные недостатки не повлияли на финансовые результаты организации за 2022 год, который Credit Suisse завершил с убытком в 7,3 млрд франков ($7,9 млрд).
Это его худший результат со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Руководство Credit Suisse разрабатывает «план исправления» ситуации и намерено укрепить систему управления рисками, говорится в документе.
В связи с рекордными за 14 лет убытками председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн отказался от выплаты в 1,5 млн швейцарских франков ($1,6 млн), которые должен был получить за первый год работы на своем посту.
15 марта крупнейший инвестор Credit Suisse ― Национальный банк Саудовской Аравии (SNB) ― объявил, что не сможет предоставить швейцарской организации дополнительную финансовую помощь.
На фоне этого заявления акции Credit Suisse упали на 20% ― до нового рекордного уровня, передает Reuters.
В то же время глава SNB Аммар Аль-Худаири в беседе с агентством сообщил, что акционеры довольны планом оздоровления Credit Suisse и не считают, что ему понадобятся дополнительные средства. «Это очень сильный банк», ― сказал Аль-Худаири. SNB владеет 9,88% акций Credit Suisse.
Инвестор предупредил о крахе Credit Suisse
Американский инвестор и аналитик, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что Credit Suisse ждет крах вслед за крупными американскими банками Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital.
«Проблема заключается в рынке облигаций, и, по моему прогнозу, <…> следующий банк — это Credit Suisse», ― сообщил Кийосаки телеканалу Fox Business.
В 2008 году Кийосаки предсказал крах финансового холдинга Lehman Brothers.
Председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн в свою очередь заявил, что проблемы швейцарского банка некорректно сравнивать с крахом Silicon Valley Bank, поскольку эти организации регулируются по-разному, передает Bloomberg. По словам Леманна, руководство Credit Suisse уже предпринимает необходимые действия и успешно реализует программу реструктуризации.
В марте в США прекратили работу сразу три крупных банка ― Silvergate Capital, Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Крах Silicon Valley Bank стал крупнейшим в США со времен финансового кризиса 2008 года.
После случившегося президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации, в котором заверил американцев в безопасности банковской системы страны. Он пообещал наказать ответственных за банкротство банков и заявил, что налогоплательщики не понесут убытков. 14 марта международное рейтинговое агентство Moody’s в своем докладе снизило рейтинг банковской системы США со стабильного до негативного.