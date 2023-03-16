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03:30 (мск), источник: Известия

Дань комода: на европейскую мебель хотят повысить пошлину до 50%

Какой товар может вырасти в цене и насколько.

Источник: РИА "Новости"

Пошлину на ряд продукции из недружественных стран хотят повысить в пять раз. Речь, в частности, идет о европейской деревянной и мягкой мебели, а также о матрасах — сбор планируют увеличить с 8,5−12% до 50%. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Работу в этом направлении уже ведут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Повышение связано с ответными санкциями и необходимостью поддержать развитие отечественных производителей, пояснили в организации. Мера коснется и IKEA, товары которой недавно включили в список параллельного импорта.

Пошли на повышение

Импортные пошлины на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут повысить с 8,5−12% до 50%. Речь идет о готовой продукции. Об этом «Известиям» рассказали в АМДПР. Новый размер сбора будут применять к производителям из недружественных стран, пояснили в организации.

На данный момент работу в этом направлении ведут три ведомства — Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, рассказал гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов.

В Минфине и Минэке рекомендовали обратиться с запросом в Минпромторг. Там «Известиям» сказали, что получили предложения от АМДПР, которое включает в себя экономическое обоснование предлагаемой меры таможенно-тарифного регулирования. Документ также содержит описание и характеристику, в том числе количественную и стоимостную, рынка рассматриваемых товаров, финансово-экономические расчеты, отражающие эффективность введения предлагаемой меры.

Предложения будут рассмотрены в установленный срок, уточнили в ведомстве.

Повышение пошлины связано с ответными санкциями против недружественных стран, а также с необходимостью поддержать развитие отечественных изготовителей мебели, рассказали в ассоциации.

— Сейчас сложилась достаточно парадоксальная ситуация: для нас закрыты рынки недружественных стран, в то же время европейские производители достаточно вольготно чувствуют себя на российском внутреннем рынке и поставляют нам свою мебель, — отметил Тимур Иртуганов.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, если европейскую мебель будут завозить с учетом высокой пошлины, то цены на нее вырастут примерно на 60% — она станет неконкурентоспособна на отечественном рынке.

Обойдемся своим

Повышение пошлины ­— правильное решение, считает совладелец российской мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий. По его словам, ответная мера европейским компаниям, которые ввели санкции против России, могла быть более жесткой — например, полный запрет на поставки импортной мебели в страну.

— Отечественный рынок в принципе не нуждается в импортной мебели. На нее сейчас приходится небольшой объем в продажах. Внутренний рынок обеспечивают российские производители, которые за последние годы нарастили объемы выпуска своей продукции, — сказал предприниматель.

Это подтверждают и данные АМДПР: если в 2019 году на импортную мебель приходилось 49%, то в 2022-м ее доля снизилась вдвое — до 24%.

Производство отечественной продукции увеличивается: в 2022-м рост к предыдущему году составил 15% — 356 млрд рублей.

Драйвером стали антироссийские санкции и снижение импорта мебели. При этом отечественные изготовители заинтересованы в наращивании объемов выпуска, поскольку у многих крупных предприятий есть простаивающие мощности, уточнили в АМДПР.

— Наши фабрики полностью удовлетворяют потребности покупателей по ассортименту и цене. Будет логичным ввести запретительные меры на поставки мебели из недружественных стран, поскольку отечественным производителям приходится конкурировать не только между собой, но и с иностранными компаниями, — отметил гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

Поставки импортной мебели могут быть приостановлены, если пошлина будет увеличена, считает Михаил Бурмистров. При этом она будет распространяться и на товары из параллельного импорта, уточнил Тимур Иртуганов. Это может коснуться и продукции IKEA, которые Минпромторг недавно включил в список брендов, поставляемых в страну по этой схеме. Цены в таком случае вырастут в два раза, полагает он.

Впрочем, после объявления IKEA об уходе из страны российские производители сразу же вывели на рынок наиболее популярные линейки товаров, которые продавались в магазинах шведской компании, отметил председатель наблюдательного совета компании «Ангстрем» Сергей Радченко. Например, мебель для спален, гостиных и прихожих «Фрея» полностью заменила коллекцию «Хемнес» от IKEA, добавил он.

Мебельная отрасль остается импортозависимой по части комплектующих, отметил Александр Шестаков. Речь идет о фурнитуре, лаках, красках и химических компонентах. Правда, в последние годы европейских поставщиков сменили турецкие и китайские, поэтому в этих товарах зависимости от недружественных стран у российских производителей нет, добавил он.

Вера Кузьмина

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