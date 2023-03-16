00:43 (мск), источник: Известия
О курсах не спорят: юань стал вдвое популярнее евро для сбережений россиян
В чем выгоды и риски китайской валюты.
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Юань выдавил евро из тройки лидеров валют для сбережений. В китайской наличности спустя год после ввода санкций деньги держат 17% физлиц, а в европейской — 8%. Об этом говорится в исследовании «Финама» (есть у «Известий»). В крупнейших банках сообщили, что кратно растут и вклады в юанях. Прошлогодние ограничения оставили мало альтернатив в линейке сберегательных продуктов, и «китаец» стал тихой гаванью. Вместе с тем на валюту КНР могут оказывать давление потенциальный конфликт на Тайване и торговые войны.
Валютные предпочтения
Самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме по-прежнему остается рубль — его выбирают чуть более трети россиян, или 34,9%, показал опрос «Финама», проведенный в конце февраля. На втором месте — доллар США, в котором свои накопления держат 28,3% граждан. Тройку лидеров замкнул юань с показателем 17,4%.
Хотя, согласно ранее проведенному схожему исследованию клиентов группы (а не их опросу, как в этот раз), европейская денежная единица входила в топ-3. В пятерке самых популярных валют для хранения также гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%). Оставшиеся 1,3% приходятся на наличность из других стран.
Юань пользуется повышенным спросом среди инвесторов и финансовых компаний, поскольку он может быть использован для диверсификации портфеля, а также в торговле — при параллельном импорте, отметил аналитик «Финама» Андрей Маслов.
«Известия» спросили крупные брокерские и кредитные организации о популярности китайской валюты.
Это сильно ударило по репутации основных инвалют, которые использовались в РФ традиционно для сбережения средств.
— Начиная с прошлого года мы увидели большой спрос как со стороны физических, так и юридических лиц на вложение денег в юани. Инвесторы пытаются найти альтернативы на валютном рынке, диверсифицируют портфель от рисков изменения курсов рубля, но при этом уменьшая инфраструктурные риски, которые существуют вокруг «токсичных» доллара и евро, — знают в «БКС Мир инвестиций».
«Китаец» стал удобной альтернативой для сберегательных продуктов в классических валютах, подтвердили в ВТБ. Там подчеркнули: например, количество таких вкладов только с ноября 2022-го выросло на 26%, а их объем в феврале кратно превышает показатель конца осени. За год такие депозиты открыли свыше 10 тыс. розничных клиентов.
Интерес к вкладам в юанях проявляют клиенты всех сегментов, что объясняется их желанием снизить долю валют недружественных стран в своих сбережениях и одновременно формировать накопления не только в рублях, поделились в «Сбере». Портфель таких депозитов показывает устойчивую динамику к росту, прибавляя с начала года более 3%, сообщили в ДОМ. РФ. За полгода количество открытых счетов в этой валюте увеличилось более чем вдвое, а размер средств в них — втрое, отметили в Абсолют Банке. Также тенденцию подтвердили в Совкомбанке, ПСБ и УБРиР. Тогда как в «Открытии» сказали, что не видят существенного увеличения спроса на размещение сбережений в валюте КНР.
Есть потенциал
После всех санкций и ограничений у россиян остается мало альтернатив для хранения своих средств, отметил управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Среди них китайская валюта выглядит наиболее распространенным, доступным и вполне надежным инструментом для вложений, считает он. Кроме того, появляются и новые инструменты в юанях, такие как бонды российских компаний, и этот список растет.
— Ранее у россиян были популярны валюты недружественных стран: доллар США, евро, швейцарский франк, британский фунт и японская иена. За «европейцем» исторически было закреплено второе место после «американца» в качестве самой популярной валюты для хранения и вложения средств, — рассказал эксперт.
На популярность юаня влияет множество факторов, но среди ключевых сейчас — отсутствие инфраструктурных рисков даже при еще более жестких санкциях на финсектор со стороны Запада, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, вложения в валюту КНР популярны среди тех, кто ранее покупал доллары и евро на среднюю или долгосрочную перспективу, не особенно доверяя рублю.
В то же время стоит помнить о рисках вложений в валюту КНР, напоминают эксперты. По словам Константина Асатурова, среди основных — геополитическая напряженность вокруг Тайваня, «торговые войны» с США и Европой, а также неопределенность касательно экономического роста в стране в среднесрочной перспективе. Юань стал тихой гаванью для многих держателей валютных активов, но повсеместного его распространения как расчетной единицы нет и не предвидится в обозримом будущем. «Китаец» еще не настолько универсален, как доллар, отметили в УБРиР.
Хотя пока юань занимает небольшую долю в сбережениях физлиц, она продолжит стремительно расти. Это произойдет в том случае, если ограничения на проведение операций с валютами США и ЕС, а также политика дедолларизации сохранятся, уверены там. В дальнейшем, как считает Константин Асатуров, рост доступных инструментов в уже распространенных дружественных валютах, таких как китайская и гонконгская, продолжится. Также стоит ожидать активизации интереса к индийской рупии, эмиратскому дирхаму, южноафриканскому ранду, бразильскому реалу и др.
Роза Алмакунова