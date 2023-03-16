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11:12 (мск), источник: Известия

Скверное дело: регионы вложили более 400 млн в «одноразовое» благоустройство

Народный фронт нашел примеры неэффективного исполнения госпрограммы создания комфортной городской среды.

Источник: Известия

Более 400 млн рублей из госбюджета бессмысленно потратили некоторые регионы в рамках программы по благоустройству городских территорий, выяснили эксперты Народного фронта. При том, что с общественным контролем они посетили пока лишь шесть субъектов федерации. В разных городах они обнаружили бордюры вместо ступеней, песок с щебнем вместо асфальта и пустыри вместо скверов. Нужно обязать получателей бюджетных денег нести ответственность и за качество работ, и за дальнейшее содержание новых сооружений, считают эксперты. На проблему обратили внимание и в Госдуме — там работают над решением проблемы совместно с правительством, сообщили в профильном комитете.

Пустырь притяжения

Свежие примеры нерационального расходования государственных средств обнаружили эксперты Народного фронта. В 2023 году они с общественным контролем посетили шесть регионов, проверяя качество работ по благоустройству, выполненных в 2020—2022 годах с привлечением средств федеральных программ. Это парки, скверы, другие общественные территории, которые проектировались как центры притяжения горожан. Представители Народного фронта проверили около 30 объектов, и в большинстве из них зафиксированы проблемы с эффективностью расходов. Только на те проекты, которые эксперты озвучили в разговоре с «Известиями», было потрачено свыше 400 млн рублей.

Так, парк «Крымская горка» в Новохоперске Воронежской области в 2020 году выиграл конкурс Минстроя на создание лучших проектов комфортной городской среды. Тогда жителям обещали пространство для занятий спортом и семейных прогулок с фудкортом, трассой для летнего тюбинга с канатным подъемником, велодорожкой, смотровой площадкой, арт-объектами, амфитеатром и искусственными водоемами.

На деле же в парке появились голые бордюрные плиты, обозначающие ступени, неравномерно насыпанный между ними песок с гранитным щебнем вместо асфальта или плитки. Картину дополняли наспех смонтированные неблагоустроенные ливневки. По данным Народного фронта, на благоустройство парка уже освоили 59 млн рублей.

Парк «Крымская горка» в Новохоперске Воронежской области | Источник: ОНФ

Следственный комитет по Воронежской области по обращению организации начал в марте проверку состояния парка.

— Хорошо, что нас услышал областной СК. Плохо, что глава муниципалитета, выделивший несколько траншей на сомнительный проект, пока спокойно уволился и устроился на другую должность, — сказала «Известиям» эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.

Еще один объект, который так и не стал центром притяжения горожан, обнаружился в Твери. Для благоустройства сквера на улице Можайского в 2021 году подготовили проект стоимостью 112 млн рублей. В итоге жители жалуются на то, что летом озеленение засыхает, зимой в сквере почти не чистят снег, а детская игровая и спортивная площадки небезопасны для использования.

Народный фронт призвал местные власти устранить опасность, рассказала Светлана Калинина. При этом, по ее словам, местный департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства уже полтора года судится с подрядчиком из-за некачественно выполненных работ, а люди не могут радоваться отдыху в сквере.

«Известия» направили в регионы запросы о состоянии объектов после благоустройства.

Благоустройство сквера на улице Можайского в Твери | Источник: ОНФ

Веселые картинки

Проблемы с объектами начинаются на стадии проектирования, полагает эксперт.

— Город присылает на конкурс в Минстрой «картинки», а не грамотный проект, выверенный с точки зрения геолокации, климатических особенностей, доступности для населения. Министерство перечисляет деньги, и далее за дело берутся специалисты из муниципалитета — пишут техническое задание для подрядчиков, при том что в небольших городах зачастую чиновники просто не компетентны в подготовке таких документов, — пояснила Светлана Калинина.

В некоторых случаях проектная документация настолько плохая, что подрядчику удается в суде доказать свою правоту. Так произошло со сквером в микрорайоне Московский города Иваново.

— Снова — денег нет, обустроенного городского пространства нет, виноватых нет. Там, к слову, из федеральной программы было выделено более 200 млн рублей на проект, который должен был превратить пустырь в сквер. Но он, по мнению горожан, как был пустырем, так им по сути и остался, — отметила Калинина.

Местные жители жалуются, что в сквере всю зиму не чистят дорожки, а летом практически нет зелени.

Благоустройство парка в Новохоперске | Источник: ОНФ

— Задумка хорошая, но исполнение крайне плохое. Постоянно что-то в этом сквере требует ремонта, — посетовала местная жительница Татьяна.

Ситуация, когда при сдаче объект выглядит неплохо, но затем остается без присмотра и должного ухода, довольно распространенная, отметила Светлана Калинина.

— В начале зимы мы инспектировали Вологду. Сквер за 38 млн рублей. Его традиционно сдали в конце строительного сезона, а через три месяца — весной — всё благоустройство «сошло». Вода поднялась, дорожки затопило, фонари заржавели. Государственные деньги растворились, — поделилась она.

Деньги на мечты

Основная проблема состоит в том, что Минстрой распределяет средства на благоустройство без требований к качеству проектно-сметной документации и планам участников программы по содержанию уже благоустроенных территорий, считает эксперт. То есть все муниципалитеты могут претендовать на федеральные деньги, представив в министерство красивые картинки будущего великолепия. А далее не заботиться о его содержании, поскольку правовые акты не регламентируют этот вопрос.

Детская площадка в городе Кашине | Источник: ОНФ

— У нас нет проблем ни со средствами — государство выделяет запланированное в полном объеме, ни тем более с «освоением». А дальше начинаются проблемы — люди не могут этим пользоваться, город ухаживать, спустя год — как будто и не было ничего, — отметила Светлана Калинина.

Минстрой должен обязать получателей бюджетных средств нести ответственность за качество исполнения объекта и за его дальнейшее содержание, убеждена она.

— А если те не справятся, то прокуратура найдет основания применять жесткие статьи в отношении должностных лиц. Потому что сейчас мы просто укладываем миллионы в землю, даже близко не достигая исполнения поручения президента по формированию комфортной городской среды, — считает эксперт.

«Известия» направили в министерство запрос с просьбой оценить это предложение.

Улица Цветочная в Твери | Источник: ОНФ

Наличие проблемы с дальнейшим содержанием объектов подтвердили и в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. На программу по созданию комфортной городской среды выделено более 300 млрд рублей, напомнил наш собеседник в комитете. То есть регионы получают значительные суммы на благоустройство, а сами вкладываться в содержание объектов не хотят.

— Мы с правительством занимаемся решением этого вопроса, — сказал собеседник газеты.

Отдельной проблемой остается то, что контрольно-надзорные органы не видят состава должностного преступления в ситуации, когда нет ни качества, ни денег, обратила внимание Светлана Калинина. По ее словам, даже когда направляются обращения по гарантийным случаям, когда еще можно что-то исправить, оснований для возбуждения уголовных дел не находится.

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