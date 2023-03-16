Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть

«Могу сказать, что Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть. И неоднократно высказала свои сомнения об эффективности вообще такого механизма», — добавил дипломат в эфире «Соловьев Live».
При этом он отметил, что цена, по которой Нью-Дели закупает у Москвы нефть, — коммерческая тайна и раскрытие такой информации «навредило бы и России, и Индии».
«Совершенно очевидно, что Индия в крупных покупках, которые выросли за прошлый год в десятки раз, исходит из своих потребностей, а не из желания или нежелания чего-то США», — заключил Алипов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Индия решила не нарушать санкции Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться ограничительных мер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.