Как обвал нефтяных котировок скажется на рубле

Некоторые эксперты полагают, что обвал цен на западные марки потянет вниз и стоимость российской Urals. Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает иначе:
"Все боятся, что крушение одного из самых крупных американских банков — SVB — может породить цепную реакцию. На общей волне панических настроений все предпочитают уйти в кэш — закрыть позиции, продать ценные бумаги, в том числе фьючерсы на нефть. Пока не совсем понятно, что будет дальше. Как поведут себя монетарные власти в Европе и США?
И именно этот монетарный фактор давит вниз, хотя такие фундаментальные показатели, как рост реального спроса со стороны Китая, отсутствие дополнительных объемов предложения на рынке, скорее, подталкивают цены на нефть вверх. Однако на биржах сейчас царит большая паника. Думаю, что тренд на снижение нефтяных котировок будет недолгим. В ближайшие пару дней мы, может быть, увидим еще какое-то движение вниз, но дальше, наверное, произойдет определенная коррекция.
Как это отражается на Urals и вообще на российской нефти? С одной стороны, общемировые котировки будут снижаться, значит, и российские, по идее, должны тоже пойти вниз. С другой стороны, скидка на российскую нефть будет уменьшаться, и поэтому темпы снижения цен на нее окажутся ниже, чем у Brent или WTI".
Вслед за нефтью подешевела и российская валюта. Если в понедельник курс доллара на Московской бирже опустился до уровня 75 рублей, то в среду вернулся к значениям выше 76-ти.
Как отмечают собеседники «Ъ FM», связано это, прежде всего, с укреплением американской валюты. Она выглядит стабильнее других, поскольку шок от банковского кризиса доходит до азиатских и европейских рынков только сейчас. В то время как в США настроения инвесторов уже позитивнее. Они ожидают, что ФРС не будет поднимать ключевую ставку из-за снижения инфляции. А это, в свою очередь, стабилизирует положение кредитных организаций страны.
На этом фоне ослабление рубля может продолжиться, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:
«Движение рубля в сторону ослабления курса связано с укреплением доллара по отношению к юаню. И, соответственно, рубль вернулся к значениям в районе 76 ₽ за доллар. Дополнительным драйвером, конечно же, явилась снижающаяся нефть и сокращение текущего счета платежного баланса по итогам февраля-месяца. Все эти факторы не способствуют дальнейшему укреплению национальной валюты и возвращению к прогнозируемому значению в 70 ₽ за доллар в течение года. Мы можем увидеть достаточно волатильное движение в рамках 70−80 ₽ за доллар».
Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от развития ситуации в мировом банковском секторе, говорят собеседники «Ъ FM». Если кризис в Европе обострится, а ФРС не смягчит политику, котировки на фондовых рынках за рубежом могут вновь обрушиться, а российская валюта перейдет к укреплению.
Но вот цены на Brent при таком сценарии могут опуститься ниже отметки в $70, и Urals перед таким обвалом не устоит.