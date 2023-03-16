Эксперт назвал делистинг акций компаний РФ юридической формальностью

Делистинг — исключение ценных бумаг компаний из котировального списка фондовой биржи, в результате чего акции не могут торговаться на этой бирже.
Эксперт напомнил, что в I квартале прошлого года ценные бумаги «Яндекса», Ozon, Qiwi, HeadHunter и так перестали котироваться на американской торговой площадке, биржевые торги по ним были приостановлены.
«Что касается самой программы депозитарных расписок и акций компаний, то они никуда не уходят, только сделки с бумагами теперь будут доступны лишь на внебиржевом рынке. В общем, как это было и последние 12 месяцев», — заключил Мейнхард.
Как отметил 16 марта начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, российские компании могут обжаловать решение американской биржи.
15 марта NASDAQ сообщила, что проведет делистинг ценных бумаг «Яндекса», Ozon, Qiwi, HeadHunter. Акции будут исключены из листинга с 24 марта. Пресс-служба «Яндекса» заявила, что в скором времени компания подаст апелляцию. В Ozon уточнили, что изучают возможность обжалования, а также отметили, что решение биржи не влияет на операционную деятельность компании.