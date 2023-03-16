Развитие экономики по новой модели и премия для бизнеса. Заявления Путина на съезде РСПП

Глава государства констатировал успехи российской экономики на фоне предложений западных властей своим гражданам «перейти на репу», заверил ответственный бизнес в поддержке властей, а также предложил учредить премию для самых ответственных компаний и подумать о публикации «нефинансовой отчетности» крупных предприятий.
ТАСС собрал основные тезисы выступления Путина.
Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% и будет ниже, чем в странах еврозоны, которые «бесконечно ждут коллапса российской экономики»:
Вспомним известного американского писателя (Марка Твена — прим. ТАСС), который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики.
Российская экономика перешла к росту уже с июля 2022 года, а во втором квартале 2023-го ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с прошлогодним уровнем. В апреле рост розничного товарооборота составит 5% в реальном выражении, и это не «случайный всплеск», внутренний спрос «вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста».
РФ смогла компенсировать закрытие для нее западных рынков и расширила контакты с быстрорастущими регионами мира. В 2022 году ее внешнеторговый оборот вырос на 8,1%, экспорт — почти на 20%, а профицит торгового баланса — сразу на 70%, «вот такая хорошая музыка».
Бизнесу не следует хранить деньги за рубежом, тем более что сейчас это ненадежный вариант: «Я часто слышал: “Ну там надежнее”. А теперь?».
Предпринимателям следует вкладывать средства в развитие страны: «Своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра».
Среднесрочные последствия западных санкций — угроза, которую нужно «иметь в виду». «Я абсолютно убежден, что мы и ее преодолеем».
Чтобы устранить эту угрозу, однако, бизнесу необходимо начинать действовать: «Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы. Чтобы этого не наступило, действовать нужно прямо сейчас!».
Руководство западных стран предлагает гражданам «перейти на репу»: «За репой, наверное, тоже к нам придется ехать».
В целом ситуация с санкциями напоминает о пословице «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».
«Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели».
Ответственный предприниматель не прячет активы в офшорах и не попадает в зависимость от зарубежных властей, не отделяет себя от своего региона, вкладывается в социальные объекты, для него репутация и доброе имя — это «не пустой звук, а большая ценность».
Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов, людей, которые у вас работают, за благополучие всех граждан России.
О новой премии для бизнеса
Следует учредить «специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов».
Кроме того, стоит «подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий», которая будет отражать, «что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны»: «Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех».
Об эффективности управления и кадрах
Эффективность управления должна выйти на качественно новый уровень и в бизнесе, и в системе государственной власти. Следует активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных, повсеместно внедрять бережливые технологии.
Также необходимо повышать эффективность обучения и переподготовки квалифицированных кадров. В частности, будет усилена работа в рамках проекта «Профессионалитет» — в ближайшие пять лет в нем должны принять участие не меньше миллиона молодых людей, которым полученные образование и навыки «гарантируют интересную, хорошую и хорошо оплачиваемую работу».
«Мои настоящие друзья немецкие сохранились. Мы все время шутим друг над другом».