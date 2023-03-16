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22:17 (мск), источник: m24.ru

Wildberries пока не будет штрафовать за подмену дорогостоящих товаров — Минцифры

Компания Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока система контроля находится в стадии доработки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минцифры России.

Источник: РИА "Новости"

«Минцифры следит за ситуацией с Wildberries. Мы поддерживаем предложенное маркетплейсом улучшение сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что маркетплейс ведет борьбу с подменами дорогостоящих товаров. Эти ситуации возникают из-за злоумышленников на пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

Там также подчеркнули, что система контроля с подменами товаров должна быть прозрачной для партнеров компании, кроме того, должна существовать возможность оспаривания.

В министерстве уточнили, что Минцифры совместно с Минпромторгом следит за ситуацией. Ведомство отслеживает, чтобы соблюдались интересы участников торговли и не страдали покупатели.

Ранее сообщалось, что сотрудники ПВЗ Wildberries пригрозили руководству маркетплейса закрытием своих точек. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввела компания: из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

В свою очередь, в компании опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках, уточнив, что поддерживают связь с партнерами платформы. Маркетплейс обещал приостановить сотрудничество с теми, кто пытается нарушить работу офисов.

На фоне этого инцидента Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.

Позже стало известно, что на фоне произошедшего Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров.

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