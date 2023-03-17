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07:11 (мск), источник: РБК

Американские банки заняли у ФРС рекордные $165 млрд за неделю

Предыдущий рекордный показатель зафиксировали во время финансового кризиса 2008 года, он составил $111 млрд.

Источник: Reuters

Американские банки, обеспокоенные ситуацией в финансовом секторе страны после краха Silicon Valley Bank (SVB), за семь дней, которые завершились 15 марта, заняли у Федеральной резервной системы рекордные $164,8 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ФРС.

Около $152,8 млрд из них были привлечены через дисконтное окно (механизм, который предлагает коммерческим банкам краткосрочные займы) на срок до 90 дней. Неделей ранее объем заимствований банков составил $4,58 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

Предыдущий исторический максимум составил $111 млрд, он был достигнут во время финансового кризиса 2008 года, напоминает Bloomberg.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, он занимал 16-е место по величине активов в стране. 12 марта Минфин объявил, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB. 13 марта закрылся Signature Bank, незадолго до этого было объявлено о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой, — Silvergate Bank. В ФРС, Минфине США и Федеральной корпорации по страхованию вкладов заверили, что все вкладчики обанкротившихся банков смогут получить доступ к своим средствам.

После этого американские регуляторы объявили о запуске программы экстренного кредитования банковского сектора (BTFP), чтобы помочь отрасли преодолеть кризис ликвидности. Кредиты на срок до одного года будут предоставляться банкам и другим депозитарным учреждениям под обеспечение в виде ценных бумаг. Это должно избавить банки от необходимости быстро продавать эти бумаги в случае кризиса. Как передавал Bloomberg, по оценке JPMorgan, ФРС может влить в американскую банковскую систему до $2 трлн в рамках этой программы.

Президент Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничего не угрожает, а американские налогоплательщики не понесут потерь. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для банковской системы США со стабильного на негативный, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды».

Наталия Анисимова

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