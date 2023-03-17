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14:20 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% по итогам планового заседания совета директоров. Центробанк сохраняет ставку на этом уровне в четвертый раз. Ключевую ставку снижали в последний раз в сентябре 2022 года.

Источник: Агентство «Москва»

Регулятор отметил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне, несмотря на существенное снижение показателя. Также на высоком уровне остаются ценовые ожидания предприятий. «Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски», — сказано в пресс-релизе ЦБ.

По оценкам ЦБ, в феврале годовой темп роста потребительских цен сократился на 0,8%, до 11%. В среднем с начала года усредненные темпы прироста цен составляют около 4% в годовом выражении и находятся выше средних значений четвертого квартала 2022-го. Ослабление рубля пока мало отразилось на динамике цен, отметили в ЦБ. Регулятор улучшил оценку падения ВВП по итогам 2022 года до 2,1% против февральской оценки в 2,5%. Согласно оперативным данным за первый квартал 2023 года, экономическая активность по-прежнему восстанавливается.

По прогнозу регулятора, в ближайшее месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022-го. В базовом сценарии инфляция в России по итогам 2023 года составит от 5% до 7%, в 2024-м — 4%.

В ЦБ отметили, что значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на внешнюю торговлю. Регулятор ожидает, что спрос на российский экспорт может снизиться из-за усиления внешних торговых и финансовых ограничений, что приведет к дополнительному снижению курса рубля. К подорожанию российского импорта может привести осложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов из-за внешних ограничений.

В Банке России добавили, что проинфляционные риски со стороны рынка труда сохраняются. Нехватка рабочей силы в отдельных сферах угрожает отставанием роста производительности от роста реальных зарплат. В ЦБ дополнили, что склонность населения к сбережению также сохраняется.

По оценкам Минэкономики, к 13 марта инфляция снизилась до 7,65% с 9,43% в годовом выражении. По данным Росстата, на неделе с 7 по 13 марта инфляция ускорилась до 0,02%, потребительские цены выросли на 1,32% с начала года. Инфляционные ожидания россиян в марте сократились до 10,7% с 12,2% в феврале, сообщал «инФОМ» со ссылкой на свое исследование для Банка России. Показатель вернулся к минимальным значениям с февраля 2021 года (12,3%).

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставки пройдет 28 апреля.

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Олеся Павленко

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