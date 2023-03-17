ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Регулятор отметил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне, несмотря на существенное снижение показателя. Также на высоком уровне остаются ценовые ожидания предприятий. «Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски», — сказано в пресс-релизе ЦБ.
По оценкам ЦБ, в феврале годовой темп роста потребительских цен сократился на 0,8%, до 11%. В среднем с начала года усредненные темпы прироста цен составляют около 4% в годовом выражении и находятся выше средних значений четвертого квартала 2022-го. Ослабление рубля пока мало отразилось на динамике цен, отметили в ЦБ. Регулятор улучшил оценку падения ВВП по итогам 2022 года до 2,1% против февральской оценки в 2,5%. Согласно оперативным данным за первый квартал 2023 года, экономическая активность по-прежнему восстанавливается.
По прогнозу регулятора, в ближайшее месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022-го. В базовом сценарии инфляция в России по итогам 2023 года составит от 5% до 7%, в 2024-м — 4%.
В ЦБ отметили, что значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на внешнюю торговлю. Регулятор ожидает, что спрос на российский экспорт может снизиться из-за усиления внешних торговых и финансовых ограничений, что приведет к дополнительному снижению курса рубля. К подорожанию российского импорта может привести осложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов из-за внешних ограничений.
В Банке России добавили, что проинфляционные риски со стороны рынка труда сохраняются. Нехватка рабочей силы в отдельных сферах угрожает отставанием роста производительности от роста реальных зарплат. В ЦБ дополнили, что склонность населения к сбережению также сохраняется.
По оценкам Минэкономики, к 13 марта инфляция снизилась до 7,65% с 9,43% в годовом выражении. По данным Росстата, на неделе с 7 по 13 марта инфляция ускорилась до 0,02%, потребительские цены выросли на 1,32% с начала года. Инфляционные ожидания россиян в марте сократились до 10,7% с 12,2% в феврале, сообщал «инФОМ» со ссылкой на свое исследование для Банка России. Показатель вернулся к минимальным значениям с февраля 2021 года (12,3%).
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставки пройдет 28 апреля.