В России предложили ввести госконтроль оборота газовых баллонов

«В настоящее время одной из актуальных проблем является отсутствие должного контроля за техническим состоянием газовых баллонов, их оборотом, что неминуемо влечет за собой большие риски», — говорится в письме.
Сейчас в обращении в России находится до 50 млн газовых баллонов, 80% из которых требуют замены, указано в документе. В качестве решения проблемы в Госдуме предлагают создать специальную структуру (саморегулируемую организацию), которая будет контролировать их оборот, проводить установку и освидетельствование емкостей, используемых для производственных целей, на транспорте и в жилых домах. Кроме того, в парламенте предлагают создать единую автоматизированную систему учета такого оснащения.
ЧП с газобаллонным оборудованием (ГБО) уже не раз приводили к человеческим жертвам, писали «Известия». Так, в декабре 2022 года в Новосибирске из-за взрыва в машине обрушились гаражи, один человек погиб, еще 10 пострадали.
Помимо аварий с машинами с ГБО периодически происходят и взрывы газа в жилых домах. Один из последних случаев произошел 9 марта в многоквартирном доме в Чите, в результате разрушились квартиры на четвертых и пятых этажах в двух подъездах. Как писали СМИ, возможной причиной могло стать нарушение герметичности баллона в доме.