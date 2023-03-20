11:29 (мск), источник: Ведомости
Курс биткоина превысил $28 000 впервые с июня
Курс биткоина впервые с 12 июня 2022 г. превысил $28 000, следует из данных CoinGecko.
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Вечером 19 марта стоимость биткоина достигала $28 509. Ночью 20 марта криптовалюта торговалась на уровне $28 430, однако к 6.55 мск она упала до $27 251. К 10.15 стоимость биткоина вновь поднялась до $28 057. По состоянию на 10.43 мск, криптовалюта торгуется по $28 263. Биткоин продолжает расти.
Рыночная капитализация криптовалюты составляет $544,7 млрд при суточном объеме торгов $52,8 млрд. Доля биткоина на рынке — 44,4%.
Криптовалюта Ethereum (ETH) также обновила свой максимум и впервые с 17 августа 2022 г. достигла $1844 19 марта. По состоянию на 6.55 мск наблюдалось падение ее стоимости до $1752. К 10.46 криптовалюта торговалась уже на уровне $1799.
Интерес инвесторов к криптовалюте связан с нестабильностью в банковском секторе, отметили аналитики в разговоре с агентством.
С начала марта о банкротстве объявили Silicon Valley Bank и Signature Bank. Также трудности испытывает швейцарский банк Credit Suisse. По итогам 2022 г. кредитная организация зафиксировала чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. Накануне, 19 марта, финансовый холдинг UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Сумма сделки составила 3 млрд франков (около $3,2 млрд).