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18:13 (мск), источник: © РИА Новости

CB Insights: в мире упали на треть инвестиции в разработку ИИ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В прошлом году мировые инвестиции в проекты по разработке искусственного интеллекта снизились на 34 процента, до 45,8 миллиарда долларов, пишет аналитическая компания CB Insights.

«В 2022 году в мировой сфере искусственного интеллекта состоялось 2956 сделок, что на десять процентов ниже, чем в 2021 году», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что на российском рынке инвестиции рухнули почти вдвое.

Так, по информации аналитической компании, за прошлый год заключили 128 сделок против 291 в 2021 году, а объем вложений упал на 57 процентов, до 1,1 миллиарда долларов.

Авторы считают, что вложения в ИИ-стартапы падают вместе с инвестициями в глобальный венчурный бизнес. Так, за год мировые вложения в рискованный бизнес снизились на 35 процентов, в то время как в 2021 году их объем был рекордным.

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