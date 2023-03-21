Поставщики крупы уведомили сети о повышении цен на 10−30% из-за неурожая

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем, рассказал источник «Ъ» среди поставщиков. По его словам, неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья. А большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы, говорит источник «Ъ».
В «Ленте» подтвердили «Ъ», что получали уведомления о повышении цен на рисовую крупу на 15−30% в зависимости от производителя. «Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя. Ожидаем, что ситуация на рынке стабилизируется», — говорит представитель «Ленты». Источник «Ъ» в другой сети сообщил, что два производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8−19%. Решения о пересмотре цен пока не приняты, заявил он. Собеседник «Ъ» еще в одной крупной сети подтвердил, что все основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. «Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке», — говорит он. Получение уведомлений о повышении цен на крупу минимум на 10% со ссылкой на неурожай подтвердил и четвертый источник «Ъ» в рознице.
По данным «Руспродсоюза», на середину марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64,13 тыс. руб. за тонну против 51,6 тыс. руб. годом ранее и 63,7 тыс. руб. в феврале.
По словам источника «Ъ» среди производителей, рост цен может привести к снижению спроса на российский рис и переключению части потребителей на гречневую крупу, которая остается более доступной. По данным Росстата, в феврале 2022 года рис в рознице в среднем стоил 108,8 ₽ за 1 кг, гречневая крупа — 100,1 ₽ за 1 кг. В крупных производителях круп «Мистраль Трейдинг» и «АФГ Националь» «Ъ» не ответили.
Весной 2022 года в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона.
По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков в крае сократилась с 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовый сбор риса снизился на 24%, до 650 тыс. тонн.
Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко говорит, что из-за поздней уборки качество текущего урожая риса несколько хуже прошлогоднего, что может сказаться на выработке крупы.
Но с учетом действующего запрета на экспорт риса из России запасов для обеспечения внутреннего рынка достаточно и предпосылок для роста оптовых цен нет, указывает он. По его словам, в ближайшую неделю союз ожидает снижение оптовых цен на рис.
Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова говорит, что в последние несколько месяцев наблюдался рост цен на рис производителей и оптовых поставщиков в связи с подорожанием сырца. Но на сегодня, скорее всего, повышение цен себя исчерпало, считает она. Как отмечает эксперт, вышедшие на днях окончательные данные Росстата показали валовый сбор риса в 2022 году в 923 тыс. тонн против 1,07 млн тонн годом ранее, а предварительные оценки были 798 тыс. тонн. Производство крупы в 2022 году достигло рекордных 529 тыс. тонн, потому насыщенность рынка остается высокой, говорит Ирина Глазунова.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что, если о повышении цен заявляют все крупные производители, причины могут быть объективными.
По его словам, торговые сети в таких условиях заинтересованы как можно дольше сдерживать розничные цены, чтобы предотвратить резкое повышение стоимости продуктов на полке, грозящее снижением продаж других товаров.
В Минсельхозе заявили «Ъ», что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и основания для их роста в этом сезоне отсутствуют. По данным NielsenIQ, за год до февраля натуральные продажи риса снизились на 0,6%, а денежные выросли на 23,9% год к году.