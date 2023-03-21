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07:21 (мск), источник: © РИА Новости

Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Валютные сбережения россиян выросли в начале года на 1,4% — до рекордных 226,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.

ЦБ: $ 77.2422   +0.64 € 82.3736   +0.91 ММВБ: $ 77.1975   +0.03 € 82.7250   +0.01
Источник: AP 2022

Так, почти половина сбережений россиян в январе пришлась на наличную валюту: за месяц ее объем вырос на 1,5%, или 1,6 миллиарда долларов, — до 105,4 миллиарда долларов. При этом за год эта сумма увеличилась на 21,6 миллиарда долларов.

Второе место по популярности для хранения валютных сбережений у россиян занимали депозиты в зарубежных банках — на них «лежит» 29% всех валютных средств граждан. Жители страны перевели на свои иностранные счета в январе 2 миллиарда долларов, в результате чего они выросли на 3% — до 66,5 миллиарда долларов.

При этом валютные счета в российских банках продолжают «худеть»: за первый месяц текущего года они сократились еще на 0,8%, или 440 миллионов долларов, до минимальных за все время публикации этой статистики 54,7 миллиарда долларов.

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