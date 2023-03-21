Ученые из Китая создали стекло, которое разлагается в организме Для его получения используются аминокислоты и пептиды
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Визит Си Цзиньпина в РФ
18:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия продлила решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлила до июня 2023 года принятое в феврале решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Соответствующее письменное заявление вице-премьера опубликовано на сайте правительства.

Источник: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Новак добавил, что Россия достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти в ближайшие дни.

Вице-премьер считает, что мировой нефтяной рынок находится под беспрецедентным давлением «неестественных рукотворных факторов». Попытки внедрить механизм потолка цен приводят к разрушению инвестиционного климата в цикличных индустриях и бьют по потребителям, заявил Новак.

10 февраля Александр Новак объявил о намерении России с марта добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов считает, что снижение добычи может отразиться на рыночной стоимости нефти во второй половине 2023 года и позволит сократить дисконт на российские сорта нефти.

Как заметил «Ъ», в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, главных нефте- и газодобывающих регионах страны, с марта наблюдается падение потребления электроэнергии. Спад спроса, вероятно, является первым признаком снижения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эрдни Кагалтынов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 О чём Путин и Си несколько часов говорили за ужином в Кремле
Пригожин написал письмо Шойгу и попросил о помощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефтьэкономика