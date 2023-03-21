Россия продлила решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня

Новак добавил, что Россия достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти в ближайшие дни.
Вице-премьер считает, что мировой нефтяной рынок находится под беспрецедентным давлением «неестественных рукотворных факторов». Попытки внедрить механизм потолка цен приводят к разрушению инвестиционного климата в цикличных индустриях и бьют по потребителям, заявил Новак.
10 февраля Александр Новак объявил о намерении России с марта добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов считает, что снижение добычи может отразиться на рыночной стоимости нефти во второй половине 2023 года и позволит сократить дисконт на российские сорта нефти.
Как заметил «Ъ», в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, главных нефте- и газодобывающих регионах страны, с марта наблюдается падение потребления электроэнергии. Спад спроса, вероятно, является первым признаком снижения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.