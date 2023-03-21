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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о готовности России переходить на юани в торговле с другими странами

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова перейти на юани в торговле с другими странами. Расчеты в китайской национальной валюте, по словам главы государства, могут производиться со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

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«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», — заявил Владимир Путин на встрече в расширенном формате с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также сообщил, что сегодня ⅔ товарооборота между РФ и КНР осуществляются в рублях и юанях.

После начала военной операции российские власти объявили доллар и евро токсичными валютами, российские компании начали активно переходить на расчеты в китайской валюте в 2022 году.

Доля китайской валюты в экспортных расчетах, не превышавшая 0,5% в январе 2022 года, к декабрю увеличилась до 16%. Доля расчетов по экспорту в валютах «недружественных» стран (в основном в долларах и евро) сократилась с 87% на начало 2022 года до 48% на конец, сообщает Банк России.

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