Путин заявил о готовности России переходить на юани в торговле с другими странами

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», — заявил Владимир Путин на встрече в расширенном формате с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также сообщил, что сегодня ⅔ товарооборота между РФ и КНР осуществляются в рублях и юанях.
После начала военной операции российские власти объявили доллар и евро токсичными валютами, российские компании начали активно переходить на расчеты в китайской валюте в 2022 году.
Доля китайской валюты в экспортных расчетах, не превышавшая 0,5% в январе 2022 года, к декабрю увеличилась до 16%. Доля расчетов по экспорту в валютах «недружественных» стран (в основном в долларах и евро) сократилась с 87% на начало 2022 года до 48% на конец, сообщает Банк России.