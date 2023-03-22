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05:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Неизвестный купил место смерти Хита Леджера

В Нью-Йорке продали квартиру, где в 2008 году был обнаружен мертвым актер Хит Леджер. Имя покупателя места смерти знаменитости осталось неизвестно, сообщает New York Post.

Источник: AFP 2022

Новый владелец заплатил за объект 14,25 миллиона долларов (более миллиарда рублей). Жилье расположено в престижном районе Сохо в здании XIX века на Брум-стрит. Леджер снимал квартиру примерно за 25 тысяч долларов в месяц. После смерти актера, известного по роли Джокера в «Темном рыцаре», объект продали и провели там ремонт.

В распоряжении нового владельца оказалось более 405 квадратных метра. Они включают в себя три спальни, столько же ванных комнат, просторную гостиную, совмещенную с кухней и обеденной зоной. Интерьер выполнен в стиле лофт, часть стен сделана из кирпича, а полы в ванной отделаны мрамором.

Два года назад в том же доме продали другой пентхаус. Роскошную квартиру в Сохо купили по рекордной в 2021 году для этого места цене — 49 миллионов долларов (на тот момент 3,6 миллиарда рублей).

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