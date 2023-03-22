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07:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Прибыль российского бизнеса рекордно рухнула

Во второй половине 2022 года прибыль крупных и средних российских компаний рухнула на 45,4 процента в годовом выражении. Падение стало рекордным с первого полугодия 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса предприятия были закрыты на локдаун.

Источник: Reuters

Такие подсчеты сделали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В целом за прошлый «санкционный» год предприятия заработали 25,93 триллиона рублей. Финансовый результат бизнеса просел почти на 13 процентов к 2021 году, когда прибыль компаний выросла в 2,6 раза, до 29,66 триллиона рублей, на фоне восстановления экономики после пандемии. Эксперты подчеркивают, что в 2022 году бизнес «недополучил» 3,7 триллиона рублей.

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Как объяснила глава FinExpertiza Елена Трубникова, причины сокращения прибыли бизнеса в 2020 и 2022 годах принципиально различаются. «В коронакризисном 2020 году ухудшение финансовых показателей было напрямую связано с локдауном и падением глобального спроса, и по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности уже осенью предприятиям удалось перейти к росту. В первой половине 2022 года даже в условиях антироссийских санкций финансовые показатели бизнеса поддерживались сверхпозитивной ценовой конъюнктурой на сырьевых рынках. Совокупный показатель прибыли двигал вверх главным образом нефтегазовый сектор», — сказала она, добавив, что во второй половине года пиковый рост быстро превратился в нисходящий.

Такая тенденция наблюдается более чем в половине российских регионов. Самое сильное падение зафиксировано в Еврейской автономной области (минус 101,5 процента), Белгородской области (75,9 процента), Чукотском автономном округе (69,5 процента). Сокращение менее чем на 60 процентов отмечается в Карелии, Калмыкии, Калужской области, Хабаровском крае, Курской области, Санкт-Петербурге, Магаданской области. Наоборот, рекордно нарастить доходы во второй половине прошлого года удалось компаниям в Ненецком автономном округе (плюс 390 процентов), Бурятии (110 процентов) и Архангельской области (100 процентов). В Чувашии, Волгоградской области, Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Псковской и Вологодской областях фиксируется рост ниже 100 процентов.

Сильнее всего пострадала сфера оптовой и розничной торговли и немного меньше — отрасль добычи полезных ископаемых. При этом значительно улучшить результаты удалось компаниям в сфере транспортировки и хранения, строительства, операций с недвижимостью.

За девять месяцев 2022 года коммерческие и управленческие расходы крупных и средних предприятий достигли рекордных 18,9 триллиона, сообщали ранее в FinExpertiza. На рост затрат повлияли инфляционные процессы, нестабильность спроса, а также рост производственных и логистических издержек.

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