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13:24 (мск), источник: Ведомости

Правительство упростило порядок размещения летних кафе

Правительство России расширило список объектов, для которых не нужно оформлять право собственности на участок, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В перечень таких объектов попали веранды для обустройства уличных кафе и площадки для размещения строительной техники и материалов при капитальном или текущем ремонте зданий.

Источник: РИА "Новости"

«Владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Это станет возможно при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели», — пояснили в пресс-службе.

Такая мера поддержит работающих в сфере общественного питания предпринимателей, также позволит владельцам зданий сокращать время капитального или текущего ремонта.

В каждом городе действуют свои правила размещения летних (по-другому — сезонных) веранд и кафе при ресторанах. Например, в Москве для открытия такой веранды необходимо подать заявку, а также соблюдать все требования при монтаже конструкций. При этом получить саму землю под сезонное кафе можно бесплатно и без оформления земельно-правовых отношений.

15 марта руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк сообщил, что работа летних кафе начнется с 1 апреля. Традиционно сезон работы летних веранд в столице длится с 1 апреля по 1 ноября. С 2021 г. оформление летних кафе было переведено в электронный вид.

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