Иран назвал Россию главным инвестором за год

Страны—лидеры по инвестициям в Иран:
По словам министра, инвестиции РФ приходятся на проекты в промышленном, горнодобывающем и транспортных секторах. «Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы сотрудничаем во многих сферах, особенно в экономической. Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — сказал Хандузи Financial Times.
Как отмечает британская газета, Тегеран и Москва нарастили связи после введения санкций странами Запада в отношении РФ за ввод войск на Украину. Так, в январе центральные банки Ирана и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами для стимулирования торговли.